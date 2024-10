Eric Granado leva Honda Racing à pole position no SuperBike Brasil em Londrina

Mais um passo importante para Eric Granado na busca pelo quinto título do SuperBike Brasil na categoria principal, a SuperBike Pro. Com a motocicleta Honda CBR 1000RR-R Fireblade SP, o piloto conquistou a pole position para a penúltima etapa da temporada, marcada para este domingo (27/10), no Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Londrina (PR). Também pilotos da equipe Honda Racing, Guilherme Brito e João Carneiro, com o mesmo modelo de moto, largarão, respectivamente, em segundo e sétimo, na briga pelos lugares mais altos do pódio.



De volta à pista paranaense após seis anos, Granado mostrou não ter se esquecido dos segredos do circuito. Na Superpole, ele foi o único a andar abaixo de 1min16, com a volta em 1min15min984. Resultado que justifica a confiança para a corrida. “Estou super feliz, fizemos um ótimo trabalho nos últimos dias acertando a moto para o traçado. A pista é bem difícil, ela é muito técnica e o asfalto tem condições desafiadoras, mas, no final, consegui uma ótima performance com a equipe. O importante realmente é a corrida, nela é que conseguimos os pontos, então foco total para somar o máximo de pontos possível e terminar o fim de semana da melhor forma”, resumiu.



Brito comemorou a presença na primeira fila, que também traz ótimas expectativas para a prova. “Foi uma boa Superpole, consegui virar um tempo bastante rápido, não consegui alcançar o Eric, mas é uma posição interessante. Temos um bom ritmo e um bom acerto para a corrida”, comentou.



Carneiro buscará uma corrida de recuperação, apostando no bom ritmo de prova demonstrado nos treinos. “O tempo foi bom, mas não o que eu imaginava. Estou confiante, vamos para cima em busca de um bom resultado e de colocar a Honda nos lugares mais altos do pódio”, afirmou.



A equipe Honda Racing de Motovelocidade é patrocinada por Pro Honda, Honda Seguros, DID, NGK, Ogio, Pirelli, Macna e Axalta.



Copa Pro Honda CBR 650R – Na Copa Pro Honda CBR 650R, Gui Foguetinho largará na pole, com boas chances de deixar o título da temporada encaminhado. Higor Vidotto foi o mais rápido entre os pilotos da divisão Light, mesmo caso de Chrystian Quick na Master.



SuperBike Brasil 2024

Programação* – 8ª etapa

Local: Autódromo Internacional Ayrton Senna, Londrina (PR)



Resultados extraoficiais (três primeiros)



SuperBike / Categoria SuperBike Pro

Superpole

1 – #51 – Eric Granado – 1:15.984 – Honda CBR 1000RR-R Fireblade SP

2 – #44 – Guilherme Brito – 1:16.508 – Honda CBR 1000RR-R Fireblade SP

3. #17 – Ton Kawakami – 1:17.124

7 – #14 – João Carneiro – 1:17.765- Honda CBR 1000RR-R Fireblade SP



Copa Pro Honda CBR 650R / Categoria Pro

Superpole

1 – #72 – Gui Foguetinho – 1:24.351

2 – #319 – Higor Vidotto – 1:24.828

3 – #388 – Fabio Delefrate – 1:25.303



Copa Pro Honda CBR 650R / Categoria Light

SuperPole / Treino classificatório final

1 – #319 – Higor Vidotto – 1:24.828

2 – #388 – Fabio Delefrate – 1:25.303

3 – #9 – Bruno Garcia – 1:28.103



Copa Pro Honda CBR 650R / Categoria Master

SuperPole / Treino classificatório final

1 – #377 – Chrystian Quick – 1:26.943



Domingo (27/10)

Das 8h15 às 8h25 – Copa Pro Honda CBR 650R – Warm-Up

Das 9h às 9h10 – SuperBike – Warm-Up

9h50 – Copa Pro Honda CBR 650R – Corrida (14 voltas)

13h12 – SuperBike – Corrida (19 voltas)



* A programação é fornecida pela organização do evento e está sujeita a alterações.