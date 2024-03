Eric Granado leva a Honda Racing ao alto do pódio na abertura do SuperBike Brasil

Eric Granado retornou ao SuperBike Brasil da mesma forma que fechou sua participação no campeonato há quatro anos: vencendo. Com a Honda CBR 1000RR-R Fireblade SP numeral 51 da equipe Honda Racing, o paulista não deu chance aos adversários na corrida deste domingo (3/3), no Autódromo de Interlagos, em São Paulo (SP), pela primeira etapa da temporada. Mesmo ainda se readaptando ao circuito e à competição, ele liderou todas as 13 voltas para cruzar com vantagem confortável em relação ao segundo colocado.

“Voltar com a vitória é sempre especial. Fiz uma prova de bastante cabeça para não cometer nenhum erro, estava muito calor, era fácil perder a aderência. Coloquei um ritmo bom no começo e, quando vi que tinha uma boa vantagem, só administrei. Muito feliz, agradeço a Honda e a equipe pelo excelente trabalho”, festejou Granado, que nos últimos anos marcou presença no Campeonato Mundial e no Espanhol de Superbike.

João Carneiro fez uma corrida consistente e se manteve na luta pela segunda posição até a bandeirada. Cruzou em quarto, somando pontos importantes para o campeonato. “Larguei muito bem e consegui manter um ritmo bom. Fiquei no grupo com outros dois pilotos, um passando o outro em uma disputa saudável e faltou um golinho no final, preciso melhorar um pouco mais o físico, mas estou contente.”

Para Guilherme Brito, a corrida teve sabor de recuperação após uma queda na segunda volta, quando ocupava a segunda posição. “A corrida deveria ter sido melhor, estava bem tranquilo no momento em que caí, ainda não sei bem o que aconteceu e fica difícil de aceitar, mas faz parte. Pelo menos consegui levantar, levei a moto até o final e salvei alguns pontos. Isso pode fazer diferença lá no final do campeonato.”

A equipe Honda Racing de Motovelocidade é patrocinada por Pro Honda, Honda Seguros, DID, NGK, Ogio, Pirelli, Macna, Axalta e Shoei.

Categorias monomarca Honda – Emoção e boas disputas também nas categorias monomarca Honda, outras atrações na programação do SuperBike Brasil. Na Copa Pro Honda CBR 650R, vitória de Lucas Bessa, depois da liderança inicial de Juninho Moreira, que abandonou a duas voltas do fim.

A classe teve segunda posição para Chrystian Quick e terceira, para Ayres Filho. Quick ficou com a vitória na Master. Na Light, festa de Higor Vidotto.

E se o numeral 51 brilhou na SuperBike Pro, também fez a festa na Honda Jr Cup, com a Honda CG 160 Titan. O número é o de Enzo Laranjeira, que superou Guilherme Baron por 0seg096. Quarto na geral, Akio Honda foi o vencedor na divisão Rookie, que reúne os estreantes.

A segunda etapa do SuperBike Brasil está marcada para os dias 6 e 7 de abril, novamente em Interlagos.

SuperBike Brasil 2024

1ª etapa

Local: Autódromo de Interlagos, São Paulo (SP)

Resultados extraoficiais (três primeiros)

SuperBike / Categoria SuperBike Pro

1 – #51 – Eric Granado – Honda CBR 1000RR-R Fireblade SP

2 – #83 – Meikon Kawakami

3 – #34 – Diego Perez

5 – #14 – João Carneiro – Honda CBR 1000RR-R Fireblade SP

7 – #44 – Gui Brito – Honda CBR 1000RR-R Fireblade SP

Copa Pro Honda CBR 650R / Categoria Pro

1 – #111 – Lucas Bessa

2 #377 – Chrystian Quick

3 – #17 – Ayres Filho

Copa Pro Honda CBR 650R / Categoria Light

1 – #319 – Higor Vidotto

2 – #244 – Nino Abravanel

3 – #333 – Cleber Araújo

Copa Pro Honda CBR 650R / Categoria Master

1 – #377 – Chrystian Quick

2 – #17 – Ayres Filho

3 – #78 – Ian Goes

Honda Jr. Cup (motos Honda CG 160 Titan)

1 – #51 – Enzo Laranjeira

2 – #146 – Guilherme Baron

3 – #99 – Willian Santos

Honda Jr. Cup / Categoria Rookie

1 – #36 – Akio Honda

2 – #25 – Cauã Santos

3 – #166 – Pedro Marinho