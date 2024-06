Equipes de Vigilância de Ribeirão Pires participam da 1° Oficina Regional sobre Gerenciamento de Risco Sanitário 

Na última quarta-feira (19), equipes da Vigilância à Saúde da Prefeitura de Ribeirão Pires participaram da 1° Oficina Regional sobre Gerenciamento de Risco Sanitário da Região do Grande ABC, realizada em São Bernardo do Campo. O evento teve como objetivo a troca de experiências e a capacitação das autoridades sanitárias sobre identificação, análise e mitigação de riscos.

A diretora de vigilância à saúde de Ribeirão Pires, Patrícia Bezerra, aprovou a iniciativa e destacou que tais encontros reforçam o trabalho da vigilância regional. “São ações fundamentais para continuar garantindo a segurança da população contra doenças e outros impactos sanitários. É uma iniciativa importante para o fortalecimento da saúde pública”, destacou.

Entre as temáticas debatidas durante o encontro estiveram os riscos sanitários em serviços de alimentação, hospitais e gestão de gerenciamento de crises, além de debates e discussões realizadas ao final. O evento contou com a presença de profissionais e gestores da vigilância do Grande ABC.