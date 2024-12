Equipes de competição de Diadema crescem consideravelmente em quatro anos

Passar de três equipes esportivas de rendimento, aquelas que representam uma cidade em competições oficiais, para 34 em quatro anos. Essa foi a verdadeira revolução pela qual passou Diadema desde 2021, com a gestão do prefeito José de Filippi Júnior.

No início de 2021, cerca de 40 atletas compunham as três equipes. Agora, mais de 300 representam o município em uma grande variedade de modalidades, como explica Fernando Millaré, professor de educação física da Secretaria de Esporte e Lazer e coordenador da Escola de Esporte.

“Em 2021, pegamos uma situação de terra arrasada. Essas três equipes eram basquete masculino, categorias de base do vôlei feminino – em grande medida bancada pelos pais – e uma equipe de base do handebol feminino”, recorda.

Ele explica que, a partir daí, teve início a reestruturação e reconstrução da Secretaria, que também passou a receber mais recursos. “Todo esse trabalho rendeu e continua a render muitos frutos. Nos Jogos Regionais de 2024, por exemplo, que aconteceram em julho, foram pouquíssimas as modalidades em que Diadema não estava representada. Da situação de nem participar dos Regionais, por falta de atletas, ficamos em quinto lugar neste ano, na frente de São Bernardo e há apenas seis pontos de Santo André, dois gigantes do esporte.”

Algumas das conquistas do município nessa competição foram o primeiro lugar no basquete masculino sub21, handebol feminino e vôlei de quadra masculino; a segunda colocação no vôlei de quadra feminino, tênis de campo feminino, tênis de mesa feminino e ginástica artística feminina; e a primeira participação da cidade em algumas modalidades, como na natação.

Millaré enumera outras conquistas recentes, de 2024, do esporte da cidade: o terceiro lugar no Campeonato Paulista de Basquetebol Adulto, primeira divisão; o handebol feminino adulto que foi campeão da Liga Paulistana de Handebol (LPHB); terceiro lugar do voleibol masculino sub17 na série bronze da Federação Paulista de Volleyball (FPV); futsal representando a cidade na divisão A1 do campeonato estadual promovido pela Federação Paulista de Futsal (FPFS) e chegando até a fase de oitavas de final; entre muitas outras provas da evolução do esporte do município.

Outra característica importante de Diadema no cenário esportivo é o surgimento de uma grande quantidade de equipes femininas. Para ficar em poucos exemplos: no vôlei, os times sub14, sub17 e o sub19; e, no handebol, o mirim, cadete, juvenil e o adulto feminino; e, por fim, o futsal feminino sub20 e basquete feminino sub17.

Além do aumento do orçamento da pasta, revitalização de espaços voltados para a prática esportiva e contratação de professores e técnicos, Millaré aponta um outro fator que contribuiu para esse ótimo desempenho: o programa de bolsa atleta criado na atual gestão.

“Essa ação foi um dos pontos fundamentais para o fortalecimento das equipes. O que acontece é que muitas vezes as prefeituras competem com os clubes pelos atletas e essa ajuda de custo das bolsas fez a diferença para manter esses esportistas na cidade”, esclarece.

Hoje, 200 atletas recebem a bolsa pela Prefeitura, que é concedida segundo critérios técnicos e apenas aos atletas que representam o município em competições oficiais.

Abertos 2024

Para coroar todo esse trabalho, a Prefeitura está enviando para os Jogos Abertos do Interior deste ano, que acontecem em São José do Rio Preto até 21 de dezembro, a maior delegação de sua história. Serão 116 pessoas: 88 atletas, 16 técnicos e 12 componentes de apoio. Ano passado, foram 23 atletas, oito técnicos e quatro da equipe de apoio.

Para o secretário de Esporte e Lazer, Adilson Souza, esse conjunto de ações possibilitou colocar o esporte de Diadema e seus atletas em outro patamar. “Essa ampla reestruturação nasceu da prioridade que o prefeito José de Filippi Júnior deu ao setor, inclusive financeiro. E os resultados vieram, mesmo considerando o período de pandemia, que impôs uma série de restrições ao que a gente podia fazer durante praticamente dois anos.”

Também por esse trabalho junto às equipes de rendimento, Diadema recebeu o título de Cidade Sul-Americana do Esporte para o ano de 2024. Essa premiação é concedida pela Associação das Capitais e Cidades Europeias do Esporte (ACES) e tem a chancela do Parlamento Europeu e apoio da Unesco. O título é concedido às cidades que promovem, por meio da democratização do acesso ao esporte, a inclusão social, a cultura e a educação.