Equipes de Barra Bonita e Jundiaí vencem etapa regional do Torneio Sesi de Robótica

Dias mergulhados em trabalho duro, com fortes emoções e muitas ondas de diversão. Foi essa a atmosfera da etapa regional do Torneio Sesi de Robótica da FIRST Lego League (FLL), que ocorreu entre os dias 2 e 6 de dezembro no Hotel Sesi Epitácio. Desafiados a utilizar habilidades nos campos STEAM (Ciências, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática) para explorar a vida no fundo do mar, cerca 550 estudantes tiveram a oportunidade de apresentar seus projetos de inovação e competir na mesa de missões. As equipes Biotech, de Barra Bonita, e SESI Heroes, de Jundiaí, foram as campeãs da Champion’s Award, categoria principal do evento.

O tema da FLL na temporada 2024/2025 é Submerged, que significa submerso. O objetivo desta competição educacional é explorar a vida no fundo do mar, buscando promover a inovação em favor de oceanos mais saudáveis ao abordar os problemas ambientais que impactam este ecossistema.

Para o supervisor técnico educacional do Sesi-SP, Caio de Godoy Camargo, a robótica educacional se consolidou como uma ferramenta essencial para o desenvolvimento de habilidades e competências exigidas atualmente. “É uma prática inclusiva, que beneficia todos os estudantes, e não apenas aqueles envolvidos em competições”, diz ele. “Assim como na educação física, ocasião em que os alunos têm a oportunidade de aprender e desenvolver habilidades relacionadas às práticas esportivas, com os mais talentosos muitas vezes buscando competir oficialmente, a robótica pode ser entendida como um ‘esporte para a mente’”.

Projetos de Inovação

Respeitando o tema da temporada, a equipe Biotech de Barra Bonita, vencedora da Regional Sesi I, propôs a criação do AquaSystem, que seria o primeiro coletor de amostras de água e fitoplâncton com divisórias específicas, multifuncional, ecológico e de baixo custo. O sistema conta com um filtro e uma rede filtrante para garantir amostras mais precisas e representativas. “Além disso, a equipe usou um filamento ecológico para fazer a impressão do equipamento em uma impressora 3D, o que promove a sustentabilidade e beneficia pesquisadores do mundo todo mundo”, explica Ana Maria Papili Pagini, orientadora de educação digital e técnica da equipe.

Já para a equipe SESI Heroes, de Jundiaí, a ideia foi trabalhar no desenvolvimento de um equipamento para otimizar e potencializar o trabalho de mergulhadores no processo de extração de Corais invasores. “O SmartReef funciona a partir do acionamento, por meio de um botão, de dois motores 5v conectados a pás. A partir de uma retração, eles fazem a coleta dos corais que são levados para o armazenamento”, detalha o orientador de educação digital, Rafael Mendes Pereira Capovila, técnico da SESI Heroes.

Calendário

O Torneio Sesi de Robótica foi dividido em duas etapas (Regional Sesi I e Sesi II), que contemplaram, no total, 82 equipes das escolas Sesi do estado de São Paulo. Ainda ocorrem a terceira e quarta etapas nos dias 13 e 14 de dezembro, destinada às demais escolas particulares e públicas, além de equipes de garagem.

“Ficamos muito felizes com o resultado dessa etapa regional. Além de todo o trabalho de iniciação científica, pesquisa com especialistas e validação dos projetos, os estudantes têm também momentos de diversão, o que faz com que eles tenham prazer de estar aqui em Epitácio. É um evento bem completo”, conclui Daniele Ortiz Hoffmann Bonício, coordenadora técnica educacional do Sesi-SP.

Oito equipes da rede escolar do Sesi-SP vão disputar a etapa nacional durante o Festival Sesi de Educação previsto para acontecer de 12 a 15 de março de 2025, em Brasília: Biotech – Barra Bonita; Robotics School – Ourinhos; Pardoboots – Sta. Cruz do Rio Pardo; Wise Foxes – Igaraçu do Tietê; SESI Heroes – Jundiaí; BB-8 – Jundiaí; Fran Robots – Franca e SESI Los Atômicos – Araras.