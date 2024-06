Equipes da Zeladoria levam melhorias aos bairros da região de Ouro Fino

Equipes da Secretaria de Zeladoria e Manutenção Urbana, em conjunto com profissionais da pasta de Desenvolvimento Regional do Ouro Fino, começaram a realizar ações nos bairros da região a fim de levar melhorias aos munícipes que moram na localidade.

Desde o início da semana, as equipes têm realizado intervenções no Pouso Alegre, Jardim dos Eucaliptos e no centro de Ouro Fino Paulista. A ideia é realizar a manutenção da região com ainda mais intensidade, seguindo com o cronograma de atendimento estabelecido pelas secretarias, além de atender demandas dos munícipes.

Na região, as equipes levaram melhorias ao Complexo Comercial Inocêncio Peixoto, que recebeu roçagem, caiação de guias e postes, além de varrição. Na Avenida Komoto Tadashi, os profissionais realizaram nivelamento de via, para melhorar as condições de rodagem de carros na via.

No Jardim dos Eucaliptos, as ruas Cristalina, Kanji Miyazawa e Pombal receberam equipes de capinação, o que evita acúmulo de sujeira, de insetos e outros animais. Para a ação, os profissionais utilizaram aparadores de grama.