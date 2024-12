Equipes da Patrulha Maria da Penha compartilham experiências e desafios no Consórcio ABC

O Consórcio Intermunicipal Grande ABC recebeu representantes das equipes da Patrulha Maria da Penha das cidades da região para discutir o compartilhamento de experiências, conquistas e desafios enfrentados. O encontro ocorreu a pedido dos comandos das Guardas Civis Municipais (GCMs) da região.

A Patrulha Maria da Penha é uma ação das GCMs, prestando serviço de atendimento, acompanhamento e proteção de mulheres em situação de violência doméstica e familiar que têm medida protetiva para assegurar sua segurança.

O encontro contou com a participação das GCMs dos cinco municípios consorciados e de São Bernardo do Campo. A pauta incluiu questões como o aumento da demanda por atendimento para mulheres e para crianças com medida protetiva, além de experiências sobre a obtenção de recursos junto ao Ministério Público e ao Tribunal de Justiça.

Entre as demandas apresentadas, os representantes das GCMs apontaram a necessidade de capacitações voltadas para inspetores e subinspetores, assim como ampliação da quantidade de equipamentos como notebooks, celulares, mobiliário, armamento específico e viaturas para realização do trabalho.

Outro desafio é reforçar a articulação intersecretarial e regional para melhorar os serviços prestados. O objetivo é definir institucionalmente os fluxos de atendimento e esclarecer sobre o papel das equipes da Patrulha Maria da Penha, focadas exclusivamente nas medidas protetivas, enquanto as demais ocorrências de violência doméstica são atendidas pelas setoriais das GCMs.

O secretário-executivo do Consórcio ABC, Aroaldo da Silva, destacou o papel fundamental da Patrulha Maria da Penha para evitar feminicídios e a reincidência da violência doméstica, colocando o órgão intermunicipal à disposição das GCMs.

“A Patrulha Maria da Penha realiza um trabalho extremamente importante no Grande ABC para o acompanhamento e proteção de mulheres em situação de violência doméstica e familiar que têm medida protetiva contra seus agressores. Por isso, o Consórcio ABC é o espaço mais adequado para o compartilhamento de experiências entre as GCMs e para buscarmos superar juntos os principais desafios enfrentados pelas equipes dedicadas a esse serviço fundamental na nossa região”, afirmou.