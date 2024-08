Equipe patrocinada pela Ford é bicampeã da Fórmula SAE Brasil 2024

A Fórmula SAE Brasil é uma competição que, há 20 anos, incentiva estudantes de engenharia a desenvolver protótipos completos de veículos. O time B’Energy, do Centro Universitário Facens, de Sorocaba, SP, patrocinado pela Ford, venceu pelo segundo ano consecutivo na categoria de veículos elétricos.

A prova realizada no Autódromo de Piracicaba, SP, em agosto, reuniu 22 equipes de todo o Brasil e também do Chile, México e Nicarágua. Além do desempenho do veículo em termos de design, aceleração, velocidade, curvas, resistência e eficiência energética, os jurados avaliaram a apresentação e administração financeira dos projetos.

Dos 18 estudantes que formam o time B’Energy, seis trabalham no Centro de Desenvolvimento e Tecnologia da Ford em Tatuí, SP, um dos centros mais avançados de teste e validação de veículos da América Latina. A Ford apoiou financeiramente a equipe e cedeu suas pistas para o trabalho de aquisição de dados e melhoria de performance do protótipo.

A parceria da Ford com a Facens e a SAE Brasil faz parte da colaboração que a empresa mantém com várias entidades de ensino do país. Esse relacionamento é coordenado por um grupo formado por executivos de várias áreas da Ford, o Comitê University Cooperation.

“Desenvolvemos parcerias com universidades de diferentes regiões do Brasil, com foco em promover a capacitação de estudantes para o mercado de trabalho. Além disso, muitos talentos têm oportunidade de fazer estágio e carreira no nosso time nas áreas de engenharia e tecnologia”, diz Daniel Santos, gerente de Desenvolvimento do Produto da Ford América do Sul, um dos líderes do Comitê University Cooperation.

Evolução

O carro vencedor da Fórmula SAE Brasil 2024 – identificado como E1 por ter sido o elétrico número 1 no ano passado – é equipado com um motor elétrico de 67 kW (cerca de 100 cv), que acelera de 0 a 100 em 2,7 segundos e chega à velocidade máxima de 130 km/h. A sua bateria de lítio foi montada pelos estudantes, usando células importadas.

A conquista do pódio foi resultado de um processo de evolução. O time da Facens foi vice-campeão da Fórmula SAE Brasil em 2017, 2019 e 2022 antes de vencer em 2023 e 2024.

“Acredito que a confiabilidade em termos de segurança, na inspeção técnica, foi o principal diferencial do nosso carro. As normas da SAE quanto à parte elétrica são bem rígidas, iguais às da indústria”, diz Pedro Rodrigues, capitão do time e analista da área de Testes Especiais da Ford.

Segundo o estudante do quarto ano de Engenharia Elétrica, os testes realizados no campo de provas da Ford foram essenciais para atingir essa confiabilidade e o plano da equipe agora é reunir recursos para poder disputar a etapa mundial no ano que vem, em Michigan, EUA.