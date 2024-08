Equipe MBigucci faz bonito na 20ª Meia Maratona de São Bernardo

Incentivados pela Associação Atlética da MBigucci, cerca de 30 colaboradores, familiares e amigos da construtora participaram da 20ª Meia Maratona, Corrida e Caminhada de São Bernardo do Campo, realizada no domingo, dia 25 de agosto/2024, em homenagem aos 471 anos da cidade.

A prova já virou tradição na MBigucci. “Uma curiosidade é que quando começamos, há 20 anos, muitos dos participantes de hoje (netos de Milton Bigucci) não eram nem nascidos”, comentou a diretora Roberta Bigucci, que correu os 10 km na companhia dos quatro filhos, Felipe, Matheus, Thiago e Marcela, a mais jovem de toda a equipe, e da sobrinha Isabella. Os irmãos, Bruno e Rafael, acompanhados do primo, Arthur, se desafiaram nos 21km pela primeira vez na prova e fizeram bonito, mantendo a tradição dos pais Milton Bigucci Junior e Marcelo Bigucci.

Assim como faz com outras competições, a Atlética da construtora subsidiou parte do valor das inscrições da Maratona e presenteou a equipe com uma camiseta personalizada para a corrida. “É uma forma de incentivarmos o esporte entre os colaboradores”, destacou Roberta.

O gerente de Vendas, Lucas Striani, papai do Pedro nascido dia 6/8, é um dos mais antigos participantes da equipe MBigucci nesta prova. “Participo desde 2011, minha motivação é a disciplina comigo mesmo diante dos objetivos que tenho na corrida”.

O boneco mascote da MBigucci, Biguccino, também esteve presente, incentivando os colaboradores e demais participantes. Nem mesmo o frio e a garoa desanimaram o pessoal. Os corredores da MBigucci contaram com um ponto de apoio e descanso na Central de Vendas do empreendimento Marco Zero, na Av. Kennedy, 1.230, em frente à largada. A construtora também distribuiu sacolas com brindes aos corredores da prova.