Equipe LEGO Foundation visita a Fundação Dorina Nowill para Cegos

A Fundação Dorina Nowill para Cegos, referência em inclusão social de pessoas cegas e com baixa visão, recebe a equipe dinamarquesa da LEGO Foundation para uma série de atividades e treinamentos relacionados ao projeto LEGO Braille Bricks. A visita, que acontece entre os dias 14 e 23 de fevereiro, conta com a presença dos representantes da LEGO Foundation, Christina Witcomb e Pedro Yang, e dos consultores Marie Oddoux e Marc Angelier.

O LEGO® Braille Bricks é uma ferramenta lúdica e inclusiva que permite que crianças cegas aprendam braille brincando e interagindo com colegas em sala de aula. O projeto, que existe ativamente desde 2019, já formou, apenas em 2023, 1.718 professores, cerca de 42 mil visualizações das aulas e beneficiou mais de 30 mil estudantes.

Durante a visita, a equipe da Fundação Dorina apresentará os critérios e principais resultados da distribuição do kit e da capacitação dos profissionais para a sua correta utilização, compartilhando todas as conquistas e desafios enfrentados. Como parte do cronograma, está prevista a visita a escola pública em São José do Rio Preto (SP) e Parelheiros (SP), com o objetivo de proporcionar uma vivência prática da importância e relevância do projeto para toda a comunidade.

A programação completa da visita inclui, ainda, gravação de conteúdo, treinamentos na Fundação Dorina e oficinas práticas, com destaque para a Roda de Conversa com Universidades, envolvendo instituições como Unesp, Unifesp e Unoeste.

Essa iniciativa, em conjunto com a LEGO Foundation, reforça o compromisso da Fundação Dorina Nowill para Cegos com a promoção da educação inclusiva, proporcionando oportunidades educacionais inovadoras para crianças com deficiência visual.