Equipe jovem é destaque na maior obra de infraestrutura da América Latina

Um desafio do tamanho da obra. É assim que jovens engenheiros da Linha Uni, responsável pela maior obra de infraestrutura da América Latina, classificam seu trabalho. A concessionária da Linha 6-Laranja de metrô tem como característica de marca empregadora incentivar a diversidade de perfis em seus postos de trabalho e jovens no comando é uma delas.

A grandiosidade do projeto da Linha 6 também traz uma bagagem imensa para aqueles que estão no mercado há pouco tempo. É uma oportunidade de crescimento e conhecimento. “A moçada quer vir trabalhar na Linha Uni porque é tudo o que você, como profissional, vai poder ver e querer viver ao longo da sua carreira como engenheiro civil; tem sido assim para mim desde o começo”, conta Gustavo Coelho, gerente de projetos.

O aprendizado também é considerado um ponto fundamental para esses engenheiros. “Aqui tem uma multidisciplinaridade muito grande, que vai além da atuação com projetos, como estruturação financeira, meio ambiente, comunicação social, etc. A gente não imagina nada disso quando começa a trabalhar. E aí temos essa oportunidade de aprender e se desenvolver, de criar. A obra da Linha 6 é uma grande escola”, relata Guilherme Assis, engenheiro de projetos da Linha Uni.

Camila Heraclio, Supervisora de Projetos de Obras Civis na Concessionária Linha Universidade, destaca o quão gratificante é observar o progresso da obra e de que forma isso é importante para aplicar abordagens precisas durante as escavações da Linha 6-Laranja. “Nós monitoramos de perto todas as atividades realizadas nos canteiros e os equipamentos, e assistir essa evolução diariamente, nos permite fazer ajustes de acordo com as necessidades da obra, buscando sempre o melhor resultado, pois sabemos que, ao final, ela vai ajudar na rotina de muita gente”.

De acordo com os jovens profissionais, a vontade de querer construir uma nova cidade e promover uma mobilidade urbana mais acessível é o que move todo um time. A Linha Uni foca no desenvolvimento de sua equipe para transformar pessoas e proporcionar melhor qualidade de vida à população por meio do projeto da Linha 6-Laranja de metrô.

Sobre a Linha Universidade ou Linha 6-Laranja

Com 15 km de extensão e 15 estações, a Linha 6-Laranja de metrô de São Paulo vai ligar o bairro da Brasilândia, na Zona Norte, à Estação São Joaquim, na região central da cidade, reduzindo a apenas 23 minutos um trajeto que hoje é feito de ônibus em cerca de uma hora e meia. A linha deverá transportar cerca de 630 mil passageiros por dia. Maior obra de infraestrutura em execução atualmente na América Latina, o empreendimento é uma parceria público-privada (PPP) do Governo do Estado de São Paulo com a Concessionária Linha Universidade. As obras estão em execução pelo braço de construção do grupo ACCIONA, com geração de mais de 9 mil empregos. Depois de finalizada, a Linha 6 será operada pela Linha Uni por 19 anos.