Equipe Honda Racing domina abertura do Brasileiro de Enduro 2024

A equipe Honda Racing começou da melhor forma o Brasileiro de Enduro 2024. Bruno Crivilin (categoria E1 e a geral, chamada de Elite), Vinicius Calafati (E2), Alexandre Valadares, o Brankim (E4), e Bárbara Neves (EF) venceram a primeira prova do campeonato, em Aracruz (ES), encerrada neste domingo (10/3) após dois dias de disputas. Desta forma, eles começaram com força total a luta pelos títulos da temporada, sendo que o forte calor foi um desafio extra.

Em cada dia de prova, os pilotos encararam três voltas por um roteiro de 50 quilômetros, com três especiais (trechos cronometrados) por volta. O Cross Teste Honda, de seis quilômetros, foi montado dentro da cidade, o que permitiu ao público acompanhar toda a ação de perto.

Para Crivilin, de volta ao Brasileiro após experiência de quatro anos no Mundial e o título português de Enduro em 2023, o fim de semana foi especial. O capixaba de Aracruz, que acelera uma Honda CRF 250RX, correu em casa para ser o melhor em sua categoria e também na Elite. “Foi a primeira vez que Aracruz recebeu a prova de abertura. É muito empolgante começar aqui com a torcida, a família, os amigos, eles me empurram e me dão muita energia para correr. Bem satisfeito em sair com esse resultado. A corrida foi puxada, mas consegui atacar do início ao fim. Feliz também com a equipe e pelos companheiros. Todos nós vencemos e estamos liderando o campeonato”, destacou.

Além de ser o mais rápido na E2, com sua Honda CRF 450RX, Vinícius Calafati ainda assegurou a dobradinha da Honda Racing na Elite. “Fiquei muito feliz com minha performance. Enfrentamos especiais bastante longas e técnicas, os dois dias foram muito bons”, disse o paulista.

Disposto a manter sua supremacia na E4 (para motos nacionais), Alexandre Valadares “Brankim” fez sua parte e não deu chance aos rivais. “Foi um ótimo fim de semana. O sábado estava muito cansativo por causa do calor. As especiais ficaram esburacadas para o domingo, o que complicou bastante, ficou difícil de andar, mas deu tudo certo. Venci os dois dias e começo a defesa do título com o pé direito”, destacou o mineiro, que pilota a Honda CRF 250F.

Mesmo caso da goiana Bárbara, mais uma que acelera a CRF 250F. “Cheguei bastante confiante. Foi meu primeiro contato com a moto de corrida desse ano e o início foi de adaptação. Acredito que ao longo do ano vou me sentir ainda mais à vontade com o equipamento novo. Gostei muito da prova”, concluiu a pentacampeã brasileira da modalidade.

A equipe Honda Racing de Enduro tem o patrocínio de Pro Honda, Honda Seguros, DID, NGK, Ogio, ASW e Kenda.

Resultados – Campeonato Brasileiro de Enduro 2024 (três primeiros)

1ª prova – Aracruz (ES)

Elite (Geral)

1º – Bruno Crivilin #11 – Honda Racing – Honda CRF 250RX

2º – Vinícius Calafati #32 – Honda Racing – Honda CRF 450RX

3º – Crispy Arriegada #9

E1

1º – Bruno Crivilin #11 – Honda Racing – Honda CRF 250RX

2º – Joaquim Antônio de Oliveira Neto #711

3º – Loandro Anton #133

E2

1º – Vinícius Calafati #32 – Honda Racing – Honda CRF 450RX

2° – Crispy Arriegada #9

3º – Renato Paz #101

E4

1º – Alexandre Valadares ‘Brankim’ #92 – Honda Racing – Honda CRF 250F

2° – Flávio Rodrigues Volpi #16

3° – João Vítor Ferreira de Freitas – #1007

EF

1º – Bárbara Neves #116 – Honda Racing – Honda CRF 250F

2° – Valentina Forti #416

Calendário – Brasileiro de Enduro 2024

Prova 2 – 19 a 21 de abril – Biguaçu (SC)

Prova 3 – 24 a 26 de maio – Venda Nova do Imigrante (ES)

Prova 4 – 28 a 30 de junho – Belo Vale (MG)

Prova 5 – 16 a 18 de agosto – Castro Alves (BA)

Prova 6 – 20 a 22 de setembro – Coqueiro Baixo (RS)

Prova 7 – 8 a 10 de novembro – Mairiporã (SP)