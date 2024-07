Equipe do SporTV na França deixa estúdio após ameaça de bomba

O apresentador do Ça Va Paris (SporTV) Marcelo Barreto precisou comandar parte da atração da rua após ser barrado na porta do estúdio da Globo, que fica ao lado do Trocadero, um dos principais pontos turísticos da cidade que sedia as Olimpíadas. Tudo devido a uma ameaça de bomba.

Além deles, outras equipes do mundo todo que trabalhavam no mesmo espaço, precisaram deixar as instalações. Não há informações sobre o que foi encontrado.

Na noite de segunda-feira (29) e madrugada de terça em Paris, o jornalista disse que havia saído para jantar entre uma entrada e outra, mas na volta não conseguiu retornar ao local da transmissão.

“Disseram que havia uma ameaça de bomba. Para tranquilizar todo mundo, porque sei que as famílias da nossa equipe estão assistindo. Mães, filhos e cônjuges, fiquem tranquilos. Quando se fala aqui em ameaça de bomba, pode ser um objeto perdido, pode ser uma mochila largada que alguém esqueceu”, disse no canal.

“Não tem jeito, não tem como escapar do procedimento. O caminhão do esquadrão antibombas vai fazer uma análise. Ainda tem gente deixando os prédios, tudo feito com muita calma. Não se ouviu nenhuma explosão. Estou tentando falar aqui no limite da tranquilidade, mas sem deboche. Nunca é bobagem, é precaução”, explicou Barreto.

O jornalista mostrou muitos policiais na frente do estúdio, mas não havia correria nem clima de tensão. “Está tudo tranquilo, estamos seguros”, completou.

Esse não foi o primeiro caso. No último dia 26, o aeroporto de Basileia-Mulhouse, na França, próximo à fronteira com a Suíça, foi evacuado por outra ameaça de bomba. Todos os voos foram suspensos e um esquadrão antibombas iniciou uma inspeção do saguão.

Horas depois, o aeroporto abriu novamente, e as operações aéreas foram progressivamente retomadas.