Equipe do AME Santo André é treinada sobre ressuscitação cardiopulmonar

Em uma iniciativa para aprimorar a capacidade de resposta em situações de emergência, o corpo assistencial do Ambulatório Médico de Especialidades (AME) de Santo André, gerenciado pela Fundação do ABC em parceria com o Governo do Estado de São Paulo, participou neste mês de um treinamento de RCP (ressuscitação cardiopulmonar). O treinamento foi conduzido pelo equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) do município.

Até o momento, 20 profissionais do AME de Santo André já participaram das sessões de capacitação. O objetivo é que, até o final de agosto, todos os 150 colaboradores da área assistencial, inclusive médicos e enfermeiros, concluam o treinamento.

A RCP é um conjunto de manobras de primeiros-socorros destinadas a restabelecer a ventilação pulmonar e a circulação sanguínea em vítimas de parada cardiorrespiratória. Este treinamento é de grande importância, pois permite que os profissionais de saúde reconheçam e ajam rapidamente em casos críticos, utilizando técnicas como a abertura das vias respiratórias, ventilação e compressão torácica.

A parada cardiorrespiratória pode ocorrer devido a várias causas, incluindo asfixia, intoxicação, traumatismos, eletrocussão, afogamento, estado de choque, sufocamento e diversas doenças cardíacas e pulmonares. Quando aplicada corretamente, a técnica pode fazer a diferença entre a vida e a morte, sendo uma prática universalmente aceita e presumidamente consentida, exceto em casos no qual a intervenção é considerada cruel, como em pacientes terminais sem perspectiva de cura ou recuperação.