Equipe da Rota prende criminoso e recupera motocicleta furtada

Nesta quinta-feira (05), equipe de policiais militares da ROTA do 1⁰ Batalhão de Choque durante o patrulhamento em apoio ao 24⁰ Batalhão de Polícia Militar Metropolitano realizou a prisão de um criminoso na divisa de área de Diadema com São Paulo quando transitava com uma motocicleta produto de furto.

Ocorrência apresentada no 98⁰ Distrito Policial de São Paulo, onde o autor permaneceu a disposição da justiça.