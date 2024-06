Equipe de Ribeirão Pires retorna de missão para cuidados com animais no Rio Grande do Sul

A equipe do Departamento de Proteção à Fauna da Prefeitura de Ribeirão Pires retornou do Rio Grande do Sul, onde ajudou na castração de mais de mil animais. A ação ocorreu em Canoas entre os dias 8 e 16 de junho, em resposta às tragédias que assolaram a região. O trabalho emergencial, realizado em parceria com a Prefeitura local e o Instituto Caramelo, visou controlar zoonoses em uma área gravemente impactada pelas enchentes.

O objetivo principal desta intervenção foi controlar a proliferação de doenças transmitidas entre animais e humanos em uma área que enfrenta severos desafios sanitários devido às inundações. A equipe de Ribeirão Pires foi composta por profissionais qualificados do Departamento de Proteção à Fauna Silvestre e Bem-Estar Animal, incluindo veterinários, biólogos e dedicados voluntários. A ação contou com a colaboração da Prefeitura de Canoas e do Instituto Caramelo, uma ONG focada na proteção animal.

Durante os nove dias de atuação, o trabalho realizado pela equipe de Proteção à Fauna em Ribeirão Pires não parou. As castrações de rotina, no programa gratuito promovido pela Prefeitura, seguem em andamento.

Em Canoas, dentro do mutirão que mobilizou diferentes equipes, os profissionais de Ribeirão Pires realizaram total de 1000 operações de castração, atendendo cães e gatos da região. A utilização do Castramóvel da Estância, enviado especialmente para essa missão, foi fundamental para o sucesso da operação.

Este veículo, equipado com todos os instrumentos necessários para realizar procedimentos cirúrgicos de forma segura e eficiente, permitiu que a equipe oferecesse um serviço de alta qualidade mesmo em condições adversas.

“A colaboração entre cidades é fundamental, especialmente em momentos de crise. A missão de nossa equipe em Canoas é um exemplo claro de como a solidariedade e o trabalho conjunto podem fazer a diferença. Ribeirão Pires está comprometida em ajudar o povo gaúcho, e continuaremos a apoiar iniciativas que promovam a saúde pública e o bem-estar animal e das pessoas. Unidos, somos mais fortes e mais capazes de enfrentar os desafios que surgem”, explicou o prefeito Guto Volpi.

“O retorno da equipe foi marcado por um sentimento de dever cumprido e pela certeza de que o trabalho realizado terá um impacto duradouro na saúde pública e no bem-estar animal em Canoas”, disse veterinária e coordenadora da equipe em Canoas (RS), Maria Helena Cavallari.

Essa foi a segunda vez que equipe de Ribeirão Pires foi enviada ao Sul do país. No mês anterior, em maio, a equipe da cidade já havia atuado no Rio Grande do Sul, prestando apoio no resgate e cuidados de animais também afetados pelas enchentes. Essa continuidade no apoio demonstra um compromisso sólido e contínuo com a mitigação dos impactos das tragédias naturais na saúde pública e no bem-estar animal.

Além da castração, a equipe de Ribeirão Pires forneceu orientação e suporte à população local sobre cuidados básicos com os animais e medidas preventivas contra doenças zoonóticas. Este trabalho educativo é fundamental para garantir que a comunidade esteja melhor preparada para enfrentar futuras crises e para promover uma convivência mais saudável entre humanos e animais.