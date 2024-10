Equipe de Meio Ambiente realiza atividade educativa sobre reciclagem para alunos de Ribeirão Pires

Na manhã desta quinta-feira (31), a Escola Municipal Prof. Antonio Lacerda Bacellar, em Ribeirão Pires, recebeu uma visita especial: a equipe de educação ambiental da Secretaria de Meio Ambiente, em uma ação realizada em parceria com a CooperPires, conduziu uma atividade educativa voltada para a conscientização das crianças sobre a importância da reciclagem e do cuidado com o meio ambiente. A atividade faz parte do PEPTA (Projeto de Educação Patrimonial, Turística e Ambiental) e integra uma série de ações realizadas pela Prefeitura para sensibilizar a comunidade sobre práticas sustentáveis.

A ação incluiu explicações detalhadas sobre o processo de reciclagem, a separação de resíduos, o impacto ambiental do descarte correto e programas locais de incentivo, como o Tigela Cheia, que troca garrafas PET por ração.

De forma lúdica e interativa, os educadores ambientais apresentaram aos alunos o ciclo de vida dos materiais descartáveis e como eles podem ser transformados em novos produtos ao invés de se tornarem poluentes no ambiente. O intuito foi despertar, desde cedo, a responsabilidade ambiental nas crianças, promovendo o engajamento nas práticas de coleta seletiva e no descarte consciente.

Representantes da CooperPires, cooperativa de reciclagem que atua em Ribeirão Pires, também participaram da atividade, trazendo explicações detalhadas sobre o funcionamento do processo de triagem dos materiais recicláveis. Os cooperados enfatizaram a importância de descartar corretamente cada tipo de material, explicando que a separação correta evita contaminações e facilita o trabalho dos recicladores, além de gerar menos impacto ambiental.

A equipe de Meio Ambiente também abordou outros projetos municipais que incentivam a reciclagem e a preservação, como a coleta seletiva, que facilita o reaproveitamento dos materiais recicláveis e contribui para a diminuição do acúmulo de resíduos nos aterros sanitários. A coleta seletiva, presente em diversos bairros da cidade, foi explicada como uma ferramenta importante para o combate à poluição e à degradação dos recursos naturais. Os educadores explicaram como a participação da comunidade é essencial para que o projeto tenha sucesso, ressaltando que cada cidadão é responsável pelo destino do seu lixo.

“Nosso objetivo com essa ação é que as crianças compreendam o impacto do lixo no meio ambiente e como a reciclagem é uma forma de reduzir esses impactos. Elas são multiplicadoras do conhecimento, e ao aprenderem esses conceitos na escola, podem influenciar também suas famílias e comunidades,” declarou um dos representantes da Secretaria de Meio Ambiente, João Paulo Cerezolli, reforçando a importância da educação ambiental nas escolas como uma ferramenta para a transformação social.

Ao final da atividade, as crianças participaram de uma roda de conversa, onde puderam tirar dúvidas e compartilhar o que aprenderam. Os educadores incentivaram os alunos a praticarem a reciclagem no dia a dia, levando o conhecimento adquirido para suas casas e comunidades, de modo a envolver suas famílias na coleta seletiva e em outras ações de preservação ambiental.