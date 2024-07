Equipe de marketing da OSSEL Esportes marca presença na Casa Brasil, em Paris

Diretamente de Paris, sede do maior evento esportivo do mundo, a equipe da OSSEL Esportes traz conteúdo personalizado desde a cerimônia de abertura. Com passagem livre na Casa Brasil – ponto de encontro de torcedores, autoridades e atletas durante os 17 dias de competições, é um pedaço do Brasil em Paris durante o evento -, Karyn Paiva, gerente de marketing de Esportes da OSSEL Assistência traz, diariamente, em tempo real, pelo Instagram da marca, os bastidores, as coletivas com os atletas e o dia a dia na cidade luz, assim como as curiosidades do país europeu.

Karyn, ex-atleta de vôlei, também tem colecionado fotos e vídeos com influencers, apresentadores esportivos e competidores, sempre marcando presença do Grande ABC, uma das regiões em que a OSSEL atua, com irreverência e profissionalismo.

A OSSEL Assistência, cuja bagagem são 36 anos de história e um compromisso sólido com o bem-estar das famílias, reafirma seu compromisso com o esporte a cada novo patrocínio. Desde o ano passado, o time dos patrocinados confirmados nos jogos é de peso: Luiz Oliveira, Wanderley Holifield e Abner Teixeira, do Boxe; Caroline Santos, no Taekwondo; Daniel Cargnin, no Judô, Juliana Campos, no Salto com Vara, e Vitoria Rosa, no Velocismo.

Hoje, inclusive, Wanderley Pereira estreou em jogos com vitória, vencendo o haitiano Cedrick Belony-Duliepre nas oitavas de final da categoria até 80 quilos masculina do boxe. Com o resultado, Pereira avança às quartas de final da competição.

“O que estamos vivenciando aqui em Paris vai muito além de um sonho. Estamos levando a OSSEL Assistência e a OSSEL Esportes para o mundo. É um orgulho e uma oportunidade sem tamanho”, avalia Karyn.

Mais informações pelo Instagram da OSSEL – https://www.instagram.com/ossel.esporte/.