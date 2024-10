Equipe de Gabriel Roncon saca arma de fogo para apoiadores de Guto Volpi

A campanha do prefeito Guto Volpi (PL), candidato à reeleição, registrou Boletim de Ocorrência na Delegacia de Polícia de Ribeirão Pires por tentativa de intimidação e ato de violência que apoiadores sofreram durante atividade nas ruas centrais da cidade, neste sábado (5). No episódio, segurança do candidato Gabriel Roncon (Progressistas) sacou e mostrou arma de fogo a profissionais que estavam com Guto Volpi.

Sandro Torres, que ocupa cargo de Secretário de Segurança Pública na cidade, conteve um dos agressores, ligados ao grupo de Gabriel Roncon, que portava uma barra de ferro e ameaçava pessoas que estavam no local.

O tumulto aconteceu quando um caminhão de som da campanha de Guto Volpi estava estacionado na Rua do Comércio, com apoiadores. Dois carros de som de Gabriel Roncon passaram pelo local. Aliados de Gabriel Roncon iniciaram provocações e um dos homens, identificado como Allan Vieira, proferiu ameaças contra Raiane Lima Fernandes, filha do vice-prefeito da cidade, Rubens Fernandes, candidato à reeleição na chapa liderada por Volpi.

Ataques à campanha de Guto Volpi nas ruas e meios digitais

Às vésperas das eleições municipais, ataques à campanha do atual prefeito foram intensificados, com a propagação de fake news e por meio do uso de violência. Ainda neste sábado, a campanha de Gabriel Roncon colocou nas ruas material com foto de Guto Volpi e a insinuação de que ele poderá ser cassado e os votos a ele depositado nas urnas não terão validade. A informação é falsa.

Guto Volpi teve candidatura à reeleição deferida, e consta com recurso em razão das tentativas da campanha de Gabriel Roncon de tirar o atual prefeito do pleito. Nesta sexta-feira (4), mais uma vez, a Justiça Eleitoral confirmou a legitimidade da candidatura de Guto Volpi, por meio do Tribunal Regional Eleitoral, em mais uma derrota à campanha de Gabriel Roncon, que usa o caso para gerar desinformação e confundir os eleitores.

Na terça-feira (1), apoiadoras de Guto Volpi foram alvo de ataques proferidos por homem ligado à campanha de Gabriel Roncon, que ofendeu e fez ameaças ao grupo de mulheres que divulgava propostas de governo em um carro de som.

A campanha de Guto Volpi repudia todo e qualquer ato de violência cometida pelos adversários, bem como repudia a disseminação de fake news por parte dos aliados de Gabriel Roncon, e do próprio candidato.