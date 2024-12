Equipe da PM encontra trilheiros desaparecidos na Mata Atlântica

Na tarde deste domingo (1) , uma operação de resgate coordenada pela Polícia Militar resultou na localização de quatro trilheiros que haviam desaparecido na Mata Atlântica. Os indivíduos partiram da estrada do Pilaca, em Juquitiba, na região metropolitana de São Paulo, e tinham como destino uma propriedade rural em Itanhaém, localizada na Baixada Santista. A intenção era concluir o percurso antes do anoitecer de sábado.

Comunicados da ausência dos trilheiros e sem retorno às tentativas de contato por telefone, os familiares acionaram as autoridades, levando a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros a iniciarem as buscas imediatamente. No segundo dia de operações, o helicóptero Águia da PM localizou o grupo nas proximidades do Rio Juquiá, um ponto estratégico que conecta a capital paulista ao litoral.

O 1º tenente Rogério Tricca, do 6º Grupamento de Bombeiros, informou que os homens foram resgatados com segurança, apresentando apenas escoriações leves causadas pelo trajeto acidentado. “Eles passaram a noite na mata, mas estavam preparados com mantimentos para até dois dias, que era o tempo estimado para completar a trilha até Itanhaém”, relatou o tenente.

A operação mobilizou cerca de 40 policiais militares e envolveu duas aeronaves do Comando de Aviação da PM. Além disso, equipes em solo do Canil e do Corpo de Bombeiros participaram das buscas. O Grupamento de Ações em Emergências e Desastres (Gaed), com representantes do 6º e 18º GB, também esteve presente no esforço conjunto.

Devido ao terreno desafiador, a utilização de um drone pela Polícia Militar foi crucial para fornecer imagens aéreas detalhadas às equipes terrestres. Essas informações foram transmitidas para as tripulações dos helicópteros, facilitando o resgate efetivo dos trilheiros.

Um dos resgatados expressou sua gratidão pelo empenho das equipes: “Todos merecem elogios pelo resgate e pelo apoio oferecido aos nossos familiares”, afirmou. O sucesso da operação reforça a importância da rápida resposta e coordenação entre as forças de segurança em situações de emergência.