Equipe da Fatec Adamantina participa do Projeto Rondon em Sergipe

Dois professores e oito estudantes da Faculdade de Tecnologia do Estado (Fatec) Adamantina, localizada na Região de Presidente Prudente, foram selecionados para participar da edição 2024 do Projeto Rondon. Promovida pelo Ministério da Defesa, a iniciativa vai atender comunidades de 12 municípios do Estado de Sergipe.

Um dos mais importantes programas de extensão universitária do Brasil, o Projeto Rondon contribui com ações sociais e soluções sustentáveis para o fomento do desenvolvimento da cidadania, da inclusão social e da redução de desigualdades, o que já beneficiou mais de dois milhões de pessoas em várias regiões do País.

Para serem selecionadas, as instituições de Ensino Superior elaboraram propostas de oficinas em diferentes áreas do conhecimento, divididas por dois conjuntos: “A” (cultura, direitos humanos e justiça, educação e saúde) e “B” (comunicação, tecnologia e produção, meio ambiente e trabalho).

A equipe da Fatec Adamantina vai trabalhar com as oficinas do eixo “B”, no município de Itabi, entre os dias 18 de janeiro e 4 de fevereiro. “São capacitações sobre temas como empreendedorismo e tecnologias sustentáveis, entre outros. A ideia é formar agentes multiplicadores, plantar uma sementinha para que o conhecimento continue a ser transmitido”, explica o professor do curso superior de tecnologia em Gestão Comercial, Bruno Góes.

Ele viajou para Sergipe acompanhado do docente de Ciência de Dados, Paulo Ruiz, e dos estudantes Antonia Santos, Elisabeth Corraro, Elivelton Pracheco, Isadora Previtalle, Luciano Portula, Marco Corraro, Mateus Rosseto e Valéria Novais. O grupo criou um perfil no Instagram para documentar a experiência.

Equipes das Fatecs localizadas em Jaú (2014) e em Jundiaí (2013 e 2015) também já participaram da iniciativa.

Nos últimos 18 anos, o Projeto Rondon realizou 91 operações que levaram ações transformadoras a um total de 1.320 municípios, estando presente em quase todas as Unidades da Federação. O Programa capacitou 25.127 rondonistas e formou mais de dois milhões de multiplicadores de conhecimento entre produtores, agentes públicos, professores e lideranças locais.