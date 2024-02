Equipe brasileira que participou do Festival de Berlim com “BETINHO: NO FIO DA NAVALHA”, retorna para o Brasil.

Não há palavras que possam traduzir a emoção sentida por toda a equipe da série “BETINHO: NO FIO DA NAVALHA”, que se apresentou no Festival de Berlim nesta semana. Essa explosão de emoção estará registrada para sempre na memória de cada um, não só de quem esteve conferindo a exibição no festival, e claro, também no grupo que, direta e indiretamente colaborou com a série. Que já se tornou um sucesso, diga-se de passagem. Só pelo fato de terem sido selecionados, já é uma grande honraria. O festival aconteceu de 19 a 21 de fevereiro.

Nem precisa dizer que a equipe estava aquecida de tanta empolgação, mesmo tendo que aguentar o frio, com a temperatura batendo 9 °C. A aventura foi unglaublich, incrível mesmo, assim que chegaram foram calorosamente recebidos para um jantar promovido pela embaixada do Brasil na Alemanha (dia 19).

Ainda deram uma passada em pontos históricos como o Portão de Brandemburgo, reconstruída no final o século XVIII. Assim como deram entrevistas para agências internacionais de notícias.

A série original do Globoplay, “Betinho: No Fio da Navalha”, foi exibida na 10ª edição do Berlinale Séries Market, durante o Festival Internacional de Cinema de Berlim, a apresentação aconteceu na terça, dia 20, na parte da tarde, no CinemaxX, em Berlim. José Júnior, criador da série, partiu para Berlim no dia 18, ao lado de Júlio Andrade, protagonista e diretor; Lipe Binder, diretor geral; Daniela Busoli, diretora geral da Formata; Rodrigo Sarti, produtor executivo; Clarissa Lobo, gerente de produção executiva da AfroReggae Audiovisual e Alex Medeiros, Head de Conteúdo do Globoplay e responsável pelo roteiro final da série.

A série tem oito capítulos, explora o inabalável Betinho, considerado por alguns como um herói nacional, notória sua convicção em acreditar em tempos melhores. Uma história cativante e sincera de uma fortaleza humana. Narra a luta do renomado sociólogo Herbert de Souza (1935-1997), incansável por importantes causas sociais, especialmente a luta contra o HIV/AIDS e a fome, recriando grandes eventos da história recente do Brasil.

Betinho é interpretado de forma magistral por Júlio Andrade, enquanto o elenco também inclui Julia Shimura, Humberto Carrão, Leandra Leal, Michel Gomes, Andreia Horta e Ravel Andrade, entre outros talentosos atores. O roteiro conta ainda com colaboração de Sérgio Machado, Armando Praça, George Walker, José Júnior, Manaíra Carneiro e Rafaela Camelo.

Única representação brasileira no festival, estava ao lado de 15 produções, oriundas da Argentina, Austrália, República Tcheca, Dinamarca, França, Letônia, Portugal, Espanha, África do Sul e Reino Unido. Produzida pela AfroReggae Audiovisual, em parceria com a Formata Produções e Conteúdo Globoplay. AfroReggae Audiovisual SA vem se destacando no cenário nacional e internacional, com relevantes produções de conteúdo para TV, cinema e streaming, levando diversidade para as telas. Responsável por séries de sucesso como “Arcanjo Renegado” e “A Divisão”.

José Jr. fez uma declaração contundente logo que a série foi lançada – ““Que tipo de país que a gente quer?” A série do Betinho vai mexer com muitos imaginários e vai nos ajudar a refletir sobre o nosso núcleo familiar, favela ou bairro que moramos, cidade, estado e país”, vai mesmo, ainda mais agora com essa celebração intencional.

O Festival Internacional de Cinema de Berlim, leia-se Berlinale, é um dos eventos mais importantes da indústria cinematográfica. Considerado um dos cinco principais festivais de cinema do mundo, ao lado do Festival de Cinema de Veneza, Festival de Cannes, Festival Internacional de Cinema de Toronto, Sundance Film Festival e Tribeca. Seus prêmios principais são o Urso de Ouro e o Urso de Prata, sendo o urso o símbolo de Berlim.

“Depois de 19 anos eu volto pra um festival internacional de cinema. O meu primeiro foi o Festival de Tribeca quando vencemos uma das categorias com o Favela Rising. Agora eu retorno com Betinho. Eu tô muito feliz porque estamos conseguindo eternizar o legado do nosso herói”, defendeu José Jr. A história de Betinho ficará marcada para sempre pelo mundo.