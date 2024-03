Equipe ambiental recebe GCM de Diadema para mentoria sobre resgate de animais silvestres

A Equipe Ambiental da Prefeitura de Ribeirão Pires recebeu representantes da GCM (Guarda Civil Municipal) de Diadema para mentoria sobre resgate e contenção de animais silvestres. O encontro aconteceu nesta segunda-feira (11) na base do Departamento de Proteção à Fauna e Flora, vinculado à Secretaria de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal da Estância.

A iniciativa, que reforça o compromisso da equipe ribeirão-pirense com a causa animal, consiste em um intercâmbio de conhecimentos entre as cidades vizinhas. Ribeirão Pires, reconhecida pelo pioneirismo de suas ações para preservação da fauna, compartilhou suas práticas bem-sucedidas com a GCM de Diadema, fortalecendo assim a rede de proteção na região.

Vale destacar que a equipe ambiental de Ribeirão Pires possui histórico de atuação que conta com 5.000 animais resgatados em situações de risco, em menos de três anos. Além dos resgates, o grupo realiza palestras ambientais em escolas, ações de castração e outras iniciativas voltadas para o bem-estar animal.

Para solicitar resgates ou denunciar casos de maus-tratos, basta entrar em contato pelo telefone (11) 4824-4197 ou (11) 97211-1112 (WhatsApp).