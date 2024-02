Equipe ambiental de Ribeirão Pires recebe novos estagiários da USCS

Nesta quinta-feira (1), a equipe da Secretaria de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal de Ribeirão Pires deu início a parceria que trará ao município, para estágio, estudantes do último semestre de medicina veterinária da USCS (Universidade de São Caetano do Sul). A cada ciclo do projeto, quatro alunos participarão da iniciativa, contemplando 40 aprendizes ao final do professo.

A parceria entre a Prefeitura e a universidade representa oportunidade de aplicar, na prática, conhecimentos obtidos durante a formação acadêmica. Os estagiários serão envolvidos em todas as operações da equipe do Departamento de Proteção à Fauna – DPFauna, incluindo as ações de castração de cães e gatos e resgate a animais silvestres.

O DPFauna foi inaugurado em julho de 2021. Desde então, a equipe demonstrou seu comprometimento ao realizar mais de 5.000 resgates de diversas espécies, desde pequenos saruês até jacarés, desempenhando um papel crucial na preservação da biodiversidade local.

Monica Fuji, estagiária de veterinária, expressou sua satisfação com a oportunidade, afirmando: “Nós ficamos muito contentes de estar participando e tendo a oportunidade de pôr em prática como será nossa trajetória profissional, participando do castramóvel e dos resgates de animais silvestres, uma experiência completa dentro da nossa área”.

O subsecretário de Meio Ambiente, Marcus Leap, destacou a importância de parcerias para o poder público, afirmando: “Essa colaboração entre a Estância de Ribeirão Pires e a Universidade de São Caetano do Sul representa um passo significativo no fortalecimento das ações em prol do meio ambiente. Parcerias como essa são essenciais para ampliar o alcance e a eficácia das iniciativas ambientais, além de oferecer uma valiosa oportunidade de aprendizado para os futuros profissionais.”

Essa iniciativa ressalta o compromisso da Estância de Ribeirão Pires em promover a formação acadêmica, a preservação ambiental e o bem-estar animal, enquanto contribui para a construção de uma comunidade mais consciente e sustentável.