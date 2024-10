Equipe Ambiental de Ribeirão Pires já atuou em mais de mil casos de maus-tratos a animais

A cidade de Ribeirão Pires tem se destacado por sua atuação exemplar no combate aos maus-tratos contra animais. Desde que foi criado, no meio de 2021, o Departamento de Proteção à Fauna Silvestre e Bem-Estar Animal já atuou em mais de 1000 ocorrências, realizando resgates, promovendo adoções e prestando atendimento tanto a animais domésticos quanto silvestres. A equipe, que faz parte da Secretaria de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal, tem trabalhado de forma contínua para reduzir os índices de violência e abandono de animais na cidade.

Com um total de 1053 casos de maus-tratos constatados ao longo dos últimos três anos, a equipe tem presenciado queda significativa no número de ocorrências. Em 2022, foram registrados 379 casos; já em 2023, esse número caiu para 258, e até setembro de 2024, 239 casos foram identificados.

“Esse declínio, segundo especialistas, é reflexo do intenso trabalho de fiscalização, campanhas de conscientização e a presença ativa do departamento em diversos setores da sociedade”, explicou o secretário de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal da Estância, Temístocles Cardoso.

O trabalho da equipe ambiental não se restringe apenas à repressão dos maus-tratos. Muitas vezes, os agentes são chamados para situações extremas, como o desmantelamento de canis clandestinos, onde os animais são mantidos em condições degradantes. Em outros casos, a equipe atua em ocorrências de negligência doméstica, resgatando cães e gatos em situações de fome, doença e abandono.

“A presença da equipe tem sido essencial para o bem-estar dos animais em nossa cidade. Muitas denúncias que recebemos chegam graças ao engajamento da população, que tem se mostrado mais consciente e ativa na proteção dos animais”, destacou o prefeito da Estância, Guto Volpi.

Além dos animais domésticos, o departamento também se dedica ao resgate e cuidado de animais silvestres. Desde 2021, mais de 5800 animais dessa categoria foram salvos pela equipe. Esses animais, muitas vezes encontrados em áreas urbanas ou vítimas de captura ilegal, são resgatados, tratados e, quando possível, devolvidos ao seu habitat natural.

Outro ponto forte é a promoção da adoção de animais resgatados. Muitos dos animais vítimas de maus-tratos ou abandono acabam encontrando novos lares graças às campanhas promovidas pela equipe. No total, mais de 642 animais foram adotados desde a criação do departamento. As campanhas de adoção são divulgadas periodicamente, com foco em dar uma nova chance a cães e gatos resgatados.