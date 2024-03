Equipamentos de saúde têm programação especial para as mulheres no mês de março

Os equipamentos de saúde da capital terão, no mês de março, atividades dedicadas ao público feminino em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. Entre os locais participantes estão Unidades Básicas de Saúde (UBS), Centros de Atenção Psicossocial (Caps), Centros de Convivência e Cooperativa (Ceccos) e Centros especializados em Reabilitação (CERs).

Com uma programação diversa, serão promovidas ações de saúde, como conscientização sobre o câncer de colo de útero e de mama, realização de Papanicolau, palestras sobre hábitos saudáveis e atividades de socialização, como aulas de dança, apresentações artísticas, rodas de conversa sobre menopausa e violência contra a mulher, entre outros.

Na UBS Vila Romana, terças e quintas-feiras, por exemplo, haverá um grupo para falar sobre incontinência urinária. Também na Zona Oeste, na UBS Anastácio, haverá orientação em sala de espera de coleta de exames, todos os dias às 7h, sobre o exame de papanicolau, mamografia e planejamento reprodutivo. Na UBS Jd. Vera cruz, haverá um mutirão de entrega de Kits Enxoval Mãe Paulistana

Na Zona Sul, UBS Vargem Grande, haverá consultas com profissionais multidisciplinar, inserção de implante anticoncepcional e rodas de conversa com vários temas importantes, como prevenção do câncer de mama e do colo de útero.

As atividades acontecem a partir das 8h. Confira a programação de cada região clicando nos links abaixo: