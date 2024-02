Epidemia de dengue sobrecarrega hospitais em todo o Brasil

O Brasil enfrenta uma explosão de casos de dengue que resulta em sobrecarga nos serviços hospitalares em nível nacional. A Secretaria Estadual de Saúde reportou um aumento de 330% nas notificações relacionadas ao problema nas últimas sete semanas. Embora nem todos esses casos tenham sido confirmados, a suspeita requer atenção imediata e uma abordagem cuidadosa. O tratamento para casos de dengue envolve procedimentos específicos, como a administração de soro, realização de exames e monitoramento constante do paciente. Além disso, a sobrecarga é agravada pelos casos de síndrome gripal.

A complexidade desses atendimentos tem um impacto direto na dinâmica geral dos hospitais. Como consequência, há atrasos pontuais no atendimento. No entanto, a Santa Casa de Bragança Paulista dedica todos os esforços para minimizar esses impactos, garantindo que todos os pacientes, independentemente da razão de sua visita ao hospital, recebam a atenção necessária.

“A situação não se limita a Bragança Paulista, sendo uma realidade que afeta instituições públicas, privadas e filantrópicas em todo o país. Tanto o Ministério da Saúde quanto a Secretaria Estadual de Saúde estão mobilizados para lidar com esse cenário. O enfrentamento dessa demanda requer uma resposta conjunta e coordenada, e há um alinhamento eficaz entre as autoridades de saúde para lidar com a situação”, diz o Diretor Técnico do Complexo Hospitalar Santa Casa de Bragança Paulista, Dr. Filadelfo Gândara Martins Neto.

O Diretor ressalta ainda que, neste momento, é fundamental reconhecer o empenho das equipes de saúde que enfrentam uma pressão crescente. “Queremos destacar a importância de a população se envolver urgentemente na eliminação dos locais de reprodução do mosquito transmissor e adotar medidas preventivas, como o uso de repelentes. Podemos superar esses desafios juntos”, conclui.