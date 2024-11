EPICA anuncia turnê na América Latina com seis datas no Brasil

A banda holandesa EPICA, um dos maiores nomes do metal sinfônico, retorna ao Brasil para seis shows em 2025. Com ingressos disponíveis a partir do dia 29 de novembro, às 10h, as apresentações acontecerão em Porto Alegre (06/09, Opinião), Curitiba (07/09, Ópera de Arame), Belo Horizonte (09/09, Grande Teatro BeFly Minascentro), Brasília (11/09, Toinha Brasil Show), Rio de Janeiro (13/09, Sacadura 154) e São Paulo (14/09, Terra SP). A abertura ficará por conta da banda italiana Fleshgod Apocalypse.

Mais informações e ingressos VIP: epica.nl/tour

“Estamos muito animados para anunciar nosso retorno à América Latina!”, comenta a banda. “A paixão e dedicação que recebemos dos nossos fãs são incomparáveis. Com muitas músicas novas, garantiremos um setlist equilibrado. Não hesitem em nos enviar sugestões de músicas que gostariam de ouvir neste show.”

Ouça “Arcana”: https://epica.bfan.link/arcana

Assista ao clipe “Arcana”: https://youtu.be/MOD50EoFqdg

A banda liderada por Simone Simons (vocal) e Mark Jansen (guitarra) tem mais de 20 anos de estrada e 400 milhões de streams no catálogo. Conhecida pelos sons orquestrais, vocais operísticos e riffs pesados, a banda é dona de hits como “Cry for the Moon” e “Sensorium”. Além disso, o Epica tem uma longa relação com o Brasil (o segundo lugar no mundo que mais ouve a banda): já são 35 shows realizados no país (incluindo o próprio festival, Epic Metal Fest, realizado somente no Brasil e Holanda), sendo o último como uma das principais atrações do Summer Breeze 2024. No próximo ano, essa lista irá crescer.

Recentemente, eles lançaram o single “Arcana”, primeira inédita desde o álbum Omega e o EP colaborativo The Alchemy Project. Chegando junto de um clipe, a faixa traz um vislumbres dos caminhos que a banda projeta para 2025, já tendo sido tocada ao vivo nos shows “Symphonic Synergy”, realizados na Holanda e no México, onde o grupo se apresentou ao lado de uma orquestra.

A faixa já está disponível em todas as plataformas de streaming e inclui “The Ghost in Me”, uma colaboração especial com o parque temático mais popular da Holanda, o ‘Efteling’. O vídeo pode ser visto no canal da banda no YouTube.

EPICA – TURNÊ PELA AMÉRICA LATINA (2025):

06/09 – Porto Alegre, Brasil (Opinião)

07/09 – Curitiba, Brasil (Ópera de Arame)

09/09 – Belo Horizonte, Brasil (Grande Teatro BeFly Minascentro)

11/09 – Brasília, Brasil (Toinha)

13/09 – Rio de Janeiro, Brasil (Sacadura 154)

14/09 – São Paulo, Brasil (Terra SP)

16/09 – Santiago, Chile (Teatro Caupolican)

19/09 – Montevidéu, Uruguai (Rock House)

20/09 – Buenos Aires, Argentina (Artmedia – Espacio C)

23/09 – Lima, Peru (Anfiteatro Parque de la Exposición)

25/09 – Medellín, Colômbia (Teatro Universidad de Medellín) *

27/09 – San Salvador, El Salvador (Be Sport) *

28/09 – Cidade do Panamá, Panamá (C.C. Vasco Núñez de Balboa) *

*Sem a participação do Fleshgod Apocalypse.