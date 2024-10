EP ‘Daniela canta Colla’ chega às plataformas digitais com quatro megahits

Autor de literalmente dezenas de sucessos na voz de Roberto Carlos, o cancioneiro Carlos Colla, como era conhecido no meio musical, teve as portas abertas pelo próprio Rei, tornando-se um dos maiores compositores do país. O hit “Falando Sério” (Maurício Duboc e Carlos Colla), de 1977, ganha uma nova interpretação na voz da cantora Daniela Colla e marca o lançamento do EP “Daniela canta Colla”, disponível em todas as plataformas digitais. “Essa música é muito especial para mim, porque me remete a momentos de muita ternura da minha infância com meu pai. Por isso, escolhi essa canção para lançar o EP”, destaca Daniela.

O projeto “Daniela canta Colla” nasceu do desejo da filha de celebrar a obra do pai, um dos compositores mais versáteis do Brasil. Entre as mais de duas mil músicas escritas pela caneta do compositor e seus parceiros, Daniela usou as suas memórias afetivas para selecionar as quatro faixas do EP. “Cada música escolhida toca meu coração de maneira especial.

São canções que fazem parte da trilha sonora da minha vida”, diz. Eduardo Lages, maestro de Roberto Carlos, comenta: “É de muito bom gosto a regravação da música ‘Falando Sério’, ainda mais na voz da Daniela Colla, minha sobrinha de consideração que canta tão bonito, filha de um dos melhores amigos que eu já tive na vida, Carlos Colla”.

Além de “Falando Sério”, o EP “Daniela canta Colla” traz outros três clássicos do legado de Carlos Colla: “Bye Bye Tristeza” (Marcos Valle e

Carlos Colla), eternizada por Sandra de Sá e gravada agora por Daniela em parceria com Milton Guedes; “Fogão de Lenha” (Maurício Duboc, Carlos Colla e Xororó), sucesso de Chitãozinho & Xororó, que ganhou uma versão na voz de Daniela com a participação especial de sua filha, Carol Colla; e “Você Vai Ver” (Elias Muniz e Carlos Colla), hit de Zezé di Camargo & Luciano, que chega em um feat de Daniela com Zé Henrique, vocalista da banda Yahoo, que também assina a produção do EP junto com Ricardo Rodrigues.

Sobre Daniela Colla

Daniela Colla é cantora e compositora. Desde pequena toca violão e piano.

Na adolescência começou a cantar profissionalmente e, por muitos anos, se apresentou em shows no Rio de Janeiro voltados para o público ítalo- brasileiro. Algumas de suas músicas foram gravadas por outros artistas.

O EP “Daniela canta Colla”, em homenagem ao pai, Carlos Colla, é o sexto trabalho de sua carreira e conta com quatro megahits da música popular brasileira compostas por Colla e seus parceiros. Daniela lançou também o livro “Música e Direito Autoral em Verso”, em dezembro de 2023, dedicado à memória de seu pai.