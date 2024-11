Enzo Rabelo lança primeiro EP de novo DVD

Enzo Rabelo lança o EP “Versões V.01” em todas as plataformas digitais. Acompanhando a divulgação deste projeto, a faixa “Versões” ganha um videoclipe nesta sexta-feira (15)

Composto por três músicas: “Versões”, “Vestígios” e “Só Ia”, este trabalho mostra a evolução musical de Enzo, trazendo sonoridades e letras mais maduras. Escrita por Maykow Melo, Duguinho do Acordeon e Samir Trindade, a faixa foco deste EP leva o nome do álbum e é um single romântico, na qual o artista canta que ama todas as versões da mulher.

“Estava muito animado e ansioso para o lançamento do primeiro volume deste projeto. Me dediquei e trabalhei bastante para que tudo saísse da melhor forma possível. Estou muito feliz com o resultado e espero que o público goste tanto quanto eu”, comenta Enzo Rabelo. “Sinto que este EP mostra um pouco mais do profissional que sou e do caminho que quero seguir com a música”, acrescenta.

Enzo iniciou a divulgação deste projeto audiovisual com os singles “Astronauta” e “Pai, por quê?”, ao lado de seu pai, Bruno (da dupla Bruno & Marrone). Com quase um milhão de ouvintes mensais, Enzo vem mostrando seu talento a cada dia, provando que a música sempre correu em suas veias, passando de geração em geração.