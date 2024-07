Enzo Rabelo emociona o pai Bruno, dupla com Marrone, em novo single

Enzo Rabelo dá sequência à série de lançamentos do DVD “Versões”. Após “Astronauta” mostrar uma nova fase do cantor, o single “Pai, por quê?” chega com a união de seu talento ao do pai Bruno, que faz dupla com Marrone. A novidade chega em todas as plataformas de áudio no dia 25 de julho, às 21h. O encontro musical também ganhou versão de vídeo em formato intimista e estará disponível no Youtube no dia seguinte às 12h.

A segunda faixa do projeto musical revela a relação de amor entre Enzo e Bruno, que se emociona ao cantar o refrão “Foi a primeira e não vai ser a última vez que do seu olho vai cair lágrima de decepção”. A composição de Lucas Avona, Davi Villa, Kaue Segundero, Felipe Bessa e Lucas Carvalho é uma conversa sincera entre pai e filho, em que o jovem expressa sua tristeza por uma desilusão amorosa e busca conselhos e conforto no pai. A música explora os sentimentos de dor e compreensão de um pai que oferece sua sabedoria e consolo.

“Gravar essa música com meu pai foi uma experiência incrível. Confesso que deu um frio na barriga, porque a minha maior referência na vida é também a minha maior referência profissional, que é meu pai. A música conta um pouco da descoberta da dor do amor, tanto para o filho que se decepciona amorosamente quanto para o pai que aconselha o filho pela primeira vez sobre esse assunto num momento de intimidade”, comenta Enzo Rabelo.

O talento emergente de Enzo Rabelo somado à forte ligação familiar e talento de Bruno, demonstra a tradição musical que passa de geração em geração. “Estar ali com o meu filho foi bonito, me emocionei ali na hora, de verdade. Olhei e vi o Enzo adolescente, cantando sobre sofrer por amor e foi um momento especial como pai. A nossa relação é muito boa, graças a Deus, somos amigos mesmo, mas aquele segundo me tocou forte… Espero que todos se emocionem tanto quanto nós nos emocionamos ao gravá-la”, finaliza Bruno.