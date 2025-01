Enzo Rabelo divulga EP “Versões pt. 2” 

O cantor e compositor Enzo Rabelo lança nesta quinta-feira (16) o EP “Versões pt.2”. Com três músicas, o projeto estará disponível em todas as plataformas digitais e a faixa foco, “Desculpa”, ganha um videoclipe na sexta-feira (17).

Além da canção de trabalho, o projeto conta com as faixas “Sistema Solar” e “Bateria do Amor”. Para este projeto, Enzo buscou inovar e mesclar ritmos em suas músicas, sem deixar de lado suas raízes.

Por isso, decidiu se inspirar na faixa “Leave Before You Love Me”, de Jonas Brothers e Marshmello, para a faixa “Desculpa”, single deste segundo EP. “A ideia para este projeto foi inovar, com certeza, estamos buscando novos estilos musicais e tento sempre inovar, mas sempre em cima da minha raiz sertaneja. Eu e meu pai escutamos muito a banda [Jonas Brothers] e a nossa família também gosta dessa música”, diz Enzo.

Escrita por Enzo, a faixa fala sobre estar confuso com o fim de um relacionamento amoroso. “Fiz pensando nos jovens que ficam confusos hoje em dia e o processo de composição foi bem rápido. Me inspirei muito na música original, mas tentei dialogar com o sentimento que queria passar”, completa o artista. “A letra saiu muito rápida, eu e um amigo estávamos sentados na beira de uma represa e tudo fluiu perfeitamente”, finaliza.

Enzo iniciou a divulgação deste projeto audiovisual com os singles “Astronauta” e “Pai, por quê?”, ao lado de seu pai, Bruno (da dupla Bruno & Marrone). Em seguida, lançou o primeiro EP deste projeto composto por três músicas autorais. Com quase um milhão de ouvintes mensais, Enzo vem mostrando seu talento a cada dia, provando que a música sempre correu em suas veias, passando de geração em geração.