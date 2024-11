Enzo Kohlmann vence na estreia do ITF M15 de Recife

Depois de vencer as duas rodadas do qualifying, o tenista paulista Enzo Kohlmann (Equipe Juninho Tennis), de 18 anos, estreou com vitória na chave principal do torneio, nesta quarta-feira (6), ao superar o seu conterrâneo paulista Enzo Lima, por duplo 6/1, em 1h03 de partida.

“Joguei muito bem taticamente, fiz tudo certinho o jogo inteiro. Fiquei muito feliz com o jeito que joguei hoje e de ter avançado no torneio. Eu já tinha perdido para ele (Lima) uma vez e sabia que seria um jogo duro”, disse Kohlmann, que ocupa a 1500ª colocação no ranking da ATP.

Nas oitavas de final, Kohlmann enfrenta, nesta quinta-feira (7), o argentino Felipe De Dios, que surpreendeu o também argentino Lorenzo Rodriguez, cabeça de chave 4, por 2/6 6/4 6/4. O confronto é inédito.

Kohlmann ainda faz, nesta quarta-feira, sua estreia na chave de duplas ao lado do paranaense João Schiessl. Eles enfrentam Enzo Lima e Lucca Pinto.

