Enzo Kohlmann para nas oitavas do J300 de Traralgon

O tenista paulista Enzo Kohlmann (Equipe Juninho Tennis), 55º do ranking mundial juvenil da ITF, encerrou sua participação no J300 de Traralgon, na noite deste sábado (horário de Brasília), ao ser superado pelo norueguês Nikolai Budkov Kjair, cabeça de chave 2 e 6º do mundo, por 6/3 6/2, pelas oitavas de final do torneio.

Mais tarde, nas duplas, ele e o carioca Nicolas Oliveira perderam para os australianos Cruz Hewitt e Lachlan McFadzean, por 6/4 6/2, ainda na primeira rodada.

Kohlmann, de 17 anos, foca suas atenções agora no Australian Open Junior, seu primeiro Grand Slam da carreira, que começa no próximo final de semana. “Foi uma boa semana, de muita experiência e aprendizado. Comecei muito bem o ano, fazendo grandes jogos, difíceis também, que me fizeram acostumar com o ritmo daqui. Estou muito feliz com o meu desempenho e espero seguir nesta mesma pegada, principalmente no Australian Open, firme e mantendo o ritmo”, afirmou.

Para o técnico Juninho Nascimento, foi uma boa experiência antes do Australian Open. “Foram bons jogos aqui, ele ganhou de dois caras com ranking acima e foi o único sul-americano que chegou às oitavas. Ele tem que estar mais acostumado a jogar nesse nível, mais exposto para seguir evoluindo”.