Enzo Kohlmann fura quali e estreia no ITF M15 de Recife

O tenista paulista Enzo Kohlmann (Equipe Juninho Tennis), de 18 anos, passou o qualifying do ITF M15 de Recife e faz sua estreia na chave principal, nesta quarta-feira (6), diante do conterrâneo paulista Enzo Lima, vindo também do qualifying.

Kohlmann, que em agosto marcou seu primeiro ponto na ATP e hoje ocupa a 1500ª colocação do ranking mundial, fez dois bons jogos no qualifying para ingressar na chave. No primeiro jogo venceu Raul de la Veja, por 6/4 6/0, e no segundo, nesta terça-feira (5), derrotou Bruno Oliveira, por 6/0 7/5.

“Foram duas rodadas muito boas, comecei um pouco mais tenso no primeiro jogo, mas hoje joguei muito bem o primeiro set, taticamente e mentalmente. No segundo set acabei deixando cair um pouco a energia, mas mantive meu saque, fiz a quebra no 5/5 e ganhei o jogo”, contou Kohlmann.

Este será o segundo encontro entre Kohlmann e Lima. Os dois se enfrentaram na primeira rodada do quali do M25 de Londrina, em agosto passado, e fizeram um jogo bastante disputado, decidido no terceiro set, com vitória de Lima, por 1/6 6/3 11-9.

“Espero novamente um jogo duro contra ele. Mas espero jogar bem, solto e ir com tudo”, afirmou Kohlmann.

