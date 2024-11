Enzo Kohlmann faz semifinal inédita no ITF M15 de Recife

Pela primeira vez na carreira, o tenista paulista Enzo Kohlmann (Equipe Juninho Tennis), de 18 anos e número 1492 no ranking da ATP, vai disputar a semifinal de um torneio profissional. Nesta sexta-feira (8), ele surpreendeu o argentino Juan Manuel La Serna, cabeça de chave 7 e 633º do ranking, em dois sets diretos, parciais de 6/4 6/3, em 1h36 de partida das quartas de final.

“Foi uma boa vitória, queria bastante vencer esse jogo e fazer uma semifinal pela primeira vez. Joguei muito bem de novo, estou me sentindo confiante, jogando solto, fazendo o meu papel, passando a pressão para o outro lado e está dando certo. A presença do Juninho (técnico) aqui, tem me ajudado muito a ter esses resultados”, disse Kohlmann.

Em busca de uma vaga na final, neste sábado (9), Kohlmann desafia pela primeira vez o gaúcho Eduardo Ribeiro, cabeça 8 e 650º do ranking. “A pressão continua do outro lado, vou fazer o meu jogo e vou com tudo”, finalizou o paulista.

Sobre a Juninho Tennis

Fundada em 2014, dentro do São Bernardo Tênis Clube, no ABC paulista, a Juninho Tennis é reconhecida pela qualidade dos treinamentos competitivos infantojuvenis e profissionais. A academia conta com uma equipe de profissionais altamente capacitada, garantindo resultados reais na formação de atletas de alto rendimento. Também tem uma unidade no Sport Club Corinthians Paulista.

