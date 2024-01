Enzo Kohlmann estreia na noite desta sexta no Australian Open Junior

Motivado pela boa campanha no ITF J300 de Traralgon, na semana passada, em que chegou às oitavas de final, o tenista paulista Enzo Kohlmann (Equipe Juninho Tennis), 56º do ranking mundial juvenil da ITF, faz sua estreia no Australian Open Junior, na noite desta sexta-feira (19), a partir das 21h (horário de Brasília). Ele enfrenta o búlgaro Ivan Ivanov, 57º, em confronto inédito.

Kohlmann está preparado para sua primeira participação em um Grand Slam. “Fizemos uma boa preparação aqui em Melbourne, bons treinos e estou me sentindo bem para o torneio. Tem aquela ansiedade da estreia, mas vou seguir focado no meu jogo e tentar aproveitar ao máximo”, afirmou ele.

“Nesse nível de torneio todos os garotos estão super acostumados. Só vimos o treino do Ivanov. Mas, com certeza, será um jogo duro contra um adversário bem preparado”, analisou o técnico Juninho Nascimento.