Enzo Kohlmann estreia com vitória em Belém e marca primeiro ponto na ATP

Ontem – 20 de agosto de 2024 – ficará marcado na vida do jovem tenista paulista Enzo Kohlmann (Equipe Juninho Tennis), de 17 anos. Ele estreou com vitória no ITF M25 de Belém, seu primeiro torneio profissional deste nível, e também marcou seu primeiro ponto no ranking da ATP (Associação dos Tenistas Profissionais).

Na estreia, Kohlmann surpreendeu, na noite desta terça-feira, o argentino Ignacio Monzon, cabeça de chave 8 e 755º no ranking, por 6/4 6/3, em 1h52 de partida.

“Foi um jogo muito duro, contra um adversário bem difícil hoje. Mas, joguei muito bem e estou muito feliz de ter ganhado meu primeiro ponto na ATP. Gostaria de agradecer ao Juninho (técnico), que está aqui me acompanhando, e meus pais. Vamos seguindo por mais jogos”, afirmou ela, que recebeu wild card (convite) da Confederação Brasileira de Tênis (CBT) para jogar a chave principal do torneio.

Na próxima rodada, o jovem paulista enfrentará o vencedor da partida entre Joaquim Almeida e Bruno Fernandez.

Nesta quarta-feira (21), Kohlmann faz sua estreia na chave de duplas ao lado de Thiago Guglieri. Eles enfrentam Matheus Bueres e Enzo Lima.

Igor Gimenez estreia nesta quarta

O paulista Igor Gimenez, também da Equipe Juninho Tennis, faz sua estreia, nesta quarta-feira (21), no ITF M25 de Belém. O número 629 do mundo enfrenta o goiano Luis Guto Miguel, de 15 anos, convidado da organização.

Nas duplas, Gimenez e Fernando Yamacita foram superados por Daniel Dutra Silva e José Pereira, por 6/3 6/1.