Enzo Kohlmann e Stephan Noale jogam o ITF J300 de Bamberg na Alemanha

Os tenistas paulistas Enzo Kohlmann e Stephan Noale estão na Alemanha para a disputa do ITF J300 de Bamberg.

Kohlmann, número 73 do ranking juvenil da ITF, estreia nesta quarta-feira (12), na chave de simples, diante do alemão Sydney Zick, #253.

O tenista de 17 anos joga o torneio alemão logo depois da sua participação em Roland Garros. Ele não passou o qualifying, mas jogou a chave de duplas. “Fiquei muito feliz por ter jogado meu segundo Grand Slam no ano (jogou também o Australian Open). Foi uma experiência única que me trouxe grandes experiências para os próximos torneios”, disse.

Nas duplas em Bamberg, Kohlmann jogou ao lado do tcheco Martin Doskocil e os dois foram superados na primeira rodada, nesta terça (11), pelos alemães Lasse Hoehn e Adrian Walter, 6/7 6/4 10-6.

Já Noale disputou o quali de simples, mas não avançou à chave principal. Nas duplas, ele e o chinês Charles Chen venceram na estreia, nesta terça (11), o sérvio Marko Milosavljevic e o indiano Rethin Kumar, por 5/7 7/5 10-6.

Nas oitavas de final, Noale e Chen enfrentam os alemães Diego Dedura-Palomero e Niels McDonald.

