Enzo Kohlmann conquista primeira vitória no Australian Open Junior

Em sua primeira participação em um Grand Slam, o tenista paulista Enzo Kohlmann (Equipe Juninho Tennis), 56º do ranking mundial juvenil da ITF, estreou com vitória no Australian Open Junior, na noite desta sexta-feira (19), ao derrotar o búlgaro Ivan Ivanov, 57º, por duplo 6/3, em pouco mais de uma hora – 68 minutos.

Passado o nervosismo inicial da partida, Kohlmann conta que passou a se sentir mais confortável em quadra. “Comecei tenso, nervoso, mas fui me soltando no decorrer da partida e encaixando melhor o meu jogo. Estou muito feliz com essa primeira vitória, principalmente porque joguei bem, também saquei muito bem. Agora é seguir focado, pensando jogo a jogo”, afirmou o paulista de 17 anos.

Na segunda rodada, o brasileiro terá como adversário o polonês Tomasz Berkieta, terceiro favorito e 7º do mundo, que venceu o francês Thomas Faurel, por 6/4 3/6 6/3.

Kohlmann também está na chave de duplas ao lado do mineiro Pedro Rodrigues. Eles estreiam contra o norte-americano Roy Horovitz e o canadense Keegan Rice, neste domingo (21).