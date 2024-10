Envolvência grava DVD “Metamorfose” e celebra evolução musical

O grupo Envolvência está prestes a dar um novo passo em sua carreira com a gravação do DVD Metamorfose, que promete marcar uma fase de amadurecimento musical, sem abrir mão da essência que conquistou seus fãs. O evento, que será realizado no dia 7 de novembro em Mauá, São Paulo, será aberto ao público e contará com participações especiais de grandes nomes do pagode, como Ferrugem, Kamisa 10, Gaab e Vitor Limma, além de outras surpresas.

Em Metamorfose, o Envolvência trará 14 músicas inéditas e 3 regravações, incluindo seus sucessos autorais “Quando a Cachaça Não Mata Humilha” e “Eu Amo Pagode”. Apesar de estarem abraçando uma nova fase mais madura, o grupo reforça que não deixará de lado a sua essência jovem e alegre, que sempre trouxe frescor e autenticidade ao pagode.

Diferente dos audiovisuais anteriores, gravados à luz do dia, este DVD será registrado à noite, trazendo uma estética mais sofisticada e glamourosa, refletindo o momento atual do grupo. A nova fase representa a evolução artística do Envolvência, mas sem perder a leveza e a proximidade com seu público, características que os tornaram conhecidos.

Sobre o Envolvência

Com uma trajetória marcada por carisma e talento, o Envolvência é um dos grandes nomes emergentes do pagode brasileiro. Ao longo dos últimos anos, o grupo vem acumulando conquistas, com milhões de plays em plataformas digitais e forte presença nas redes sociais, com mais de 1 milhão e 200 mil seguidores no Instagram e uma base de fãs engajada no YouTube e Spotify. Seus shows são conhecidos pela energia e interação com o público, consolidando-os como um dos grupos que renovam o pagode, sem perder a conexão com as raízes do gênero.

O DVD Metamorfose promete ser um marco nessa jornada, trazendo uma nova estética e sonoridade, mas mantendo a alegria e o romantismo que fizeram do Envolvência um sucesso. Com grandes parcerias e músicas inéditas, o grupo está pronto para dar continuidade a essa trajetória, com maturidade e originalidade.

Serviço:

DVD Metamorfose – Grupo Envolvência

Data: 07/11

Local: Estação 80

Endereço: Av. Portugal, 80 – Mauá, São Paulo/SP

Participações especiais: Ferrugem, Kamisa 10, Gaab, Vitor Limma e outros convidados

Aberto ao público

Ingressos: https://www.ingresse.com/grupo-envolvenciana-estacao-80/