Envio de títulos do CNU chega ao final nesta sexta (11)

Os candidatos do CNU (Concurso Nacional Unificado) que foram convocados para a prova de títulos devem enviar os documentos comprobatórios até as 23h59 desta sexta-feira (11).

O envio dos documentos pode ser feito pela área do candidato, no site da Cesgranrio, organizadora da seleção, ou no site do CNU. A etapa é classificatória e, apesar de não eliminar nenhum candidato, pode aumentar a nota final dos participantes.

A prova de títulos tem como objetivo analisar documentos que comprovem cursos, especializações, pós-graduações e experiências profissionais nas áreas escolhidas.

Os candidatos devem se organizar para enviar todos os títulos válidos que possuírem, já que aqueles que apresentam mais documentos têm a chance de ficar na frente de quem não tem o mesmo nível de experiência ou formação.

COMO FAZER O ENVIO DOS TÍTULOS?

Na semana passada, o CNU alterou algumas das regras para o envio dos documento e determinou que as imagens dos documentos devem conter frente e verso, com data e assinatura.

É preciso que seja cópia do documento original, em Jpeg, JPG ou PDF, com até 2 Mb. Se for cópia, precisa ser autenticada em cartório.

Além disso, o ponto no caso de experiência profissional será contado por ano completo, assim, os meses de trabalho serão descartados.

Com o elevado número de acessos ao site de envio dos documentos, é recomendado que os candidatos fiquem atentos a possíveis falhas, que podem fazer com que não consigam enviar a documentação.

QUAIS TÍTULOS SÃO ACEITOS PELO CNU?

Para comprovação da produção acadêmica/técnica/cultural, o CNU indica, além dos diplomas, a apresentação de documentos como palestras, artigos publicados, relatórios técnicos, de pesquisa ou de extensão universitária, organização de shows e exposições audiovisuais, entre outros.

Para a comprovação de experiência profissional, os seguintes documentos podem ser utilizados: carteira de trabalho e previdência social com a folha de identificação, contrato de trabalho (com datas de admissão e saída) e folhas de alterações (se houver) e declaração do empregador, datada e assinada por autoridade competente da empresa, informando a espécie do serviço realizado.

Quem já atuou em cargos públicos pode apresentar: