Entregas de fertilizantes ao Brasil crescem 5,8% em outubro de 2024

As entregas de fertilizantes ao mercado brasileiro encerraram o mês de outubro de 2024 com 4,99 milhões de toneladas, registrando um crescimento de 5,8% em relação ao mesmo mês de 2023, quando se registraram 4,71 milhões de toneladas. No acumulado de janeiro a outubro, o total foi de 37,87 milhões de toneladas, representando redução de 0,9% frente aos 38,22 milhões de toneladas de igual período de 2023.

Mato Grosso lidera as entregas

Mato Grosso, estado líder nas entregas, concentrou 20,3% do volume total no período analisado, com 7,68 milhões de toneladas. Seguiram-se o Rio Grande do Sul, com 4,46 milhões de toneladas; Paraná, com 4,22 milhões de toneladas; São Paulo, com 4,09 milhões de toneladas; Minas Gerais, com 3,77 milhões de toneladas; Goiás, com 3,63 milhões de toneladas; e Bahia, com 2,65 milhões de toneladas.

Produção nacional de fertilizantes

A produção nacional de fertilizantes intermediários em outubro de 2024 totalizou 666 mil toneladas, o que representou queda de 1% em comparação com o mesmo mês de 2023. No acumulado de janeiro a outubro, a produção totalizou 5,99 milhões de toneladas, registrando aumento de 3,7% em relação às 5,78 milhões de toneladas produzidas no mesmo período do ano anterior.

Importações aumentam 10,6%

As importações de fertilizantes intermediários somaram 4,43 milhões de toneladas em outubro de 2024, representando um crescimento de 10,6% em relação ao mesmo mês de 2023. No acumulado de janeiro a outubro de 2024, o total importado foi de 33,49 milhões de toneladas, com aumento de 6% em relação às 31,59 milhões de toneladas de igual período do ano anterior. Pelo porto de Paranaguá, principal ponto de entrada de fertilizantes no Brasil, foram importadas 8,41 milhões de toneladas, o que representa crescimento de 12,5% em relação a 2023, quando foram descarregadas 7,47 milhões de toneladas. Esse volume correspondeu a 25,1% do total importado por todos os portos.