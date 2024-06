Entregar é preciso: Renault Kangoo 1.6 SCe Flex

A Renault do Brasil deu início às vendas do furgão compacto Kangoo 1.6 SCe Flex. Produzido na fábrica de Santa Isabel, em Córdoba, na Argentina desde 1998, o Kangoo lidera o segmento de furgões compactos há 24 anos em seu mercado de origem, com mais de 470 mil unidades já produzidas. O modelo também é exportado para México, Colômbia e Uruguai. Depois de cinco anos longe do Brasil, o Kangoo volta trazendo a maior capacidade de carga e a maior potência do segmento. Chega ao mercado em versão única, a Advanced, com preço de R$ 120.800 e duas opções de cores: Branco Glacier e Prata Etóile. “Com a chegada do Kangoo 1.6 SCe Flex, ampliamos a nossa ofensiva no segmento de furgões, no qual já oferecemos o Kangoo E-Tech 100% elétrico e a linha Master, que tem dez anos de liderança no mercado”, explica Ricardo Gondo, presidente da Renault do Brasil.

O compartimento de carga do Kangoo tem 1,86 metro de comprimento, 1,44 metro de largura máxima e 1,22 metro de altura, com portas assimétricas que abrem até 180 graus, com sistema de trava a 90 graus para evitar fechamento de forma involuntária. É o único furgão compacto oferecido no mercado brasileiro que tem porta lateral deslizante e carrega até 750 quilos, em um compartimento de carga de 3,3 metros cúbicos de capacidade. Internamente, o compartimento tem oito ganchos de fixação de carga no assoalho e nas laterais, divisória de proteção para a cabine com escotilha.

A porta lateral tem largura de abertura máxima de 71,7 centímetros por 1,04 metro de altura, facilitando o carregamento e a descarga. Segundo a Renault, a abertura deslizante passou por ciclos de testes de 100 mil aberturas e fechamentos durante seu desenvolvimento, sem alteração da condição de funcionamento. “A porta lateral deslizante, solução também presente no Kangoo E-Tech 100% elétrico e na Master, é um diferencial no segmento de furgões compactos, pois além de facilitar o acesso às cargas localizadas no fundo do compartimento, permite que o operador faça a carga e a descarga da calçada, com toda a segurança e rapidez”, destaca Alex Dias, diretor de vendas a empresas da Renault do Brasil.

De acordo com a Renault, a equipe de engenharia da marca percorreu mais de 840 mil quilômetros em testes, com mais de 50 protótipos, totalizando mais de 393 mil horas de desenvolvimento do produto. Desde o lançamento da última geração na Argentina, mais de 60 mil consumidores já utilizam o modelo em suas operações. A orientação no desenvolvimento do novo Kangoo foi oferecer um produto confiável, robusto e com baixo custo de manutenção, combinando conforto tanto em condição de carga máxima quanto vazio. A suspensão dianteira é do tipo MacPherson, independente, montada em uma estrutura com subchassi, que reduz vibrações, trazendo mais conforto de rodagem. Atrás, a suspensão é por eixo de torção, com molas helicoidais e barra estabilizadora e barra anti-rolagem, controlando as movimentações da carroceria em qualquer condição de carga.

O conjunto mecânico é formado pelo motor 1.6 SCe Flex, fabricado no Brasil pela Horse Powertrain – empresa criada pela Renault e pela chinesa Geely – e já utilizado no hatch Sandero, no sedã Logan, no utilitário esportivo Duster e na picape Oroch. Combinado com a transmissão manual de 5 velocidades, oferece a maior potência do segmento de furgões compactos, com 115 cavalos, e 15,7 kgfm de torque. Traz duplo comando de válvulas variável na admissão e injetores posicionados no cabeçote. O Sistema GSI indica o momento ideal para a troca de marchas, podendo proporcionar até 5% de economia de combustível, além de aumentar a durabilidade do conjunto mecânico e a função Eco Mode. Para auxiliar o condutor na economia de combustível e no monitoramento de suas viagens, a central multimídia traz as funções Eco Scoring e Eco Monitoring.

Internamente, o Kangoo vem com bancos individuais, ar-condicionado, vidros, retrovisores e travas elétricas, sistema multimídia com tela de 7 polegadas sensível ao toque, com conectividade para Apple CarPlay e Android Auto, permitindo o espelhamento de mapas e rotas. O Kangoo tem ainda dez compartimentos para pequenos objetos, totalizando 33 litros de capacidade adicional, incluindo um espaço na parte superior da cabine, com 12 litros de capacidade. Na segurança, o Kangoo traz vários itens, como assistente de partida em rampa, assistente de frenagem de emergência, controle de tração e estabilidade, freios ABS com distribuição eletrônica de força de frenagem, faróis com regulagem elétrica de altura e sensores de estacionamento traseiros.