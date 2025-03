Entrega voluntária de animais silvestres em SP ajuda a preservar a biodiversidade

O Centro de Manejo e Conservação de Animais Silvestres (CeMaCAS), ligado à Secretaria do Verde e do Meio Ambiente (SVMA) de São Paulo, desempenha um papel vital na recepção e no cuidado clínico de animais silvestres.

A entrega voluntária de animais silvestres que foram mantidos em cativeiro é uma prática essencial para a preservação da biodiversidade e para o equilíbrio dos ecossistemas locais. Essa iniciativa não apenas representa uma ação legal e segura para os possuidores desses animais, mas também contribui de forma significativa para a proteção das espécies nativas e no combate ao tráfico ilegal de fauna, um dos principais fatores que ameaçam a diversidade biológica do Brasil.

Localizado em São Paulo, o CeMaCAS se destaca como um dos centros mais relevantes no acolhimento desses animais. A infraestrutura do local permite a realização de atendimentos veterinários, avaliações comportamentais e a oferta de cuidados adequados a diversas espécies. O principal objetivo é assegurar que cada animal receba os tratamentos necessários, aumentando suas chances de uma reintegração bem-sucedida ao habitat natural, sempre que possível.

A entrega voluntária se apresenta como uma alternativa legal para aqueles que mantêm animais silvestres sem autorização, muitas vezes devido a heranças ou à falta de conhecimento sobre as normas ambientais. Ao optar por essa entrega, os proprietários não enfrentam penalizações, desde que os animais não tenham sido submetidos a maus-tratos. Este movimento tem se revelado crucial para mitigar o tráfico de animais silvestres, uma prática criminosa que coloca em risco diversas espécies ameaçadas.

Entre as espécies frequentemente entregues ao CeMaCAS estão papagaios, maritacas, periquitos e jabutis, que muitas vezes vivem em condições inadequadas. Esses animais são submetidos a avaliações clínicas e comportamentais rigorosas, e sempre que viável, são reintroduzidos em seus habitats naturais. Aqueles que não podem retornar devido a lesões ou dificuldades de adaptação são encaminhados para instituições especializadas pela SVMA, garantindo assim que recebam cuidados contínuos.

A entrega voluntária é considerada uma das melhores maneiras de assegurar que os animais silvestres sejam tratados com dignidade e respeito, além de promover a proteção necessária à fauna brasileira. Essa prática alivia a pressão sobre as populações silvestres e contribui para educar a sociedade sobre a importância da preservação ambiental e o cumprimento das legislações protetivas.

O processo para realizar uma entrega é simples e pode ser efetuado diretamente com a Divisão de Fauna da SVMA. Para facilitar o contato com os interessados, a SVMA disponibiliza o número do WhatsApp (11) 95220-0219, onde informações detalhadas sobre os procedimentos estão disponíveis, bem como esclarecimentos de dúvidas, de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas.