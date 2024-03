Entrega dos kits de uniformes prossegue em Diadema

A Emeb Marieta de Freitas Martins, localizada na Vila Ida, apresentou uma movimentação diferente na tarde desta terça-feira (12/3). Na unidade, que recebeu mais uma ação de entrega dos uniformes escolares pela Prefeitura de Diadema, não era difícil encontrar estudantes, acompanhados pelos responsáveis, com o kit na mão e um sorriso no rosto.

Foi o caso de Isac, de 8 anos, aluno do 3º ano B, que estava acompanhado por sua mãe, Alessandra Izabel de Freitas. De acordo com a moradora, o estudante, que prefere vir de uniforme do que com as roupas ‘normais’, esperava ansioso o dia de receber o kit. “Eu acho perfeita essa iniciativa da Prefeitura. Inclusive dá segurança para a criança, porque ela pode ter que ficar esperando até um pouco mais tarde algum dia e, se está de uniforme, é bem mais fácil para ele ser identificado.”

Juliane de Cássia Debs Nogueira, professora do 3º ano B, concorda com a moradora sobre a segurança que traz a identificação da criança por meio do uniforme, e completa. “Além de ser um direito dos estudantes ter uma vestimenta confortável, o uniforme garante a equidade, ou seja, que todos sejam iguais nesse momento escolar. Eles preferem vir com a vestimenta e esperavam muito pelo dia de receber o kit”, explica.

Apenas na Emeb Marieta de Freitas Martins foram entregues 275 kits de uniformes. Nesta terça-feira, também houve a entrega de kits na Emeb Albino Freitas, no bairro Serraria, e na Emeb Henrique de Souza Filho, no Taboão.

Ao todo, a Prefeitura está entregando mais de 28 mil kits, que contém agasalho, calça, camiseta de manga curta, camiseta de manga longa, bermuda, blusão de moletom e meia e um par de tênis, este último item uma novidade em relação a anos passados. A entrega dos uniformes prossegue até o fim do mês.

Nesta quinta (14/3), será a vez das unidades escolares Professor Paulo Freire, no Jardim Rosinha, Eremita Gonçalves da Costa, no bairro Serraria, e Cecilia Meireles, na Vila Dirce.

O cronograma de entrega está sendo divulgado nas redes sociais da Secretaria de Educação, no endereço eletrônico https://www.instagram.com/sec.educadiadema/.

Material escolar

Os kits com material escolar, cerca de 30,7 mil, foram entregues aos estudantes pela Prefeitura no começo de fevereiro.

Alguns dos itens dos kits são cadernos, lápis preto, lápis de cor, giz de cera, cola, tesoura, régua, massa de modelar, canetinha hidrográfica, tinta guache, apontador, tesoura, estojo, pasta plástica, entre outros.

A composição dos kits é diferente de acordo com as necessidades de cada ciclo: creche, educação infantil, ensino fundamental e Educação de Jovens e Adultos (EJA).