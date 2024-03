Entrega do prêmio “Flor de Lótus” acontece no Shopping Penha nesta sexta-feira (8)

No dia 8 de março, em que se comemora o Dia Internacional da Mulher, às 19h, o Shopping Penha apresenta “Mulher de Destaque”, exposição que tem como objetivo homenagear e reconhecer mulheres empreendedoras e suas trajetórias de sucesso na administração de seus negócios.

A exposição, que acontece no 1º piso, em frente a loja Pandora e ficará em cartaz até o dia 31 de março, contará com a presença das homenageadas e tem como foco o fortalecimento do relacionamento com mulheres que são exemplo de trabalho e resiliência.

A Associação Comercial de São Paulo – Distrital Penha, entregará o prêmio “Flor de Lótus” para 5 mulheres empreendedoras que têm atuação relevante e se destacam pela gestão de suas atividades profissionais na região e contribuem para o desenvolvimento da área de abrangência do distrito. São elas: Ana Cristina Barone, Cristiane Federiji, Lilian de Souza Lima, Maria Girleuda Tavares, Sandra Regina Koike.

“É uma honra receber a exposição “Mulher de Destaque”, assim como a entrega do prêmio “Flor de Lótus”, em nosso shopping. Isso só reforça nosso empenho em promover as relações de igualdade entre os gêneros e destacar o trabalho que as mulheres desenvolvem, nos mais diversos setores de produção”, comenta Julia Lima, gerente de marketing do shopping.

Entrega do prêmio Flor de Lótus

Dia 08 de março às 19h.

1º Piso

Serviço: Exposição “Mulher de Destaque”

Abertura: 08/03 às 19h.

Horário de visitação: segunda a sexta das 10h às 22h.

domingos e feriados das 14h às 20h.

Onde: 1º Piso.

Valor: Gratuito.

Retirada dos jogos: Livraria Nobel.

Endereço: Rua Dr. João Ribeiro, 304 – Penha de França.