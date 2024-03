Entrega de material escolar, combate à dengue e mais destaques de Rio Grande da Serra

Março é um mês voltado a importantes ações, entre nessas lutas você também!



Março Lilás: Mês de conscientização e combate ao câncer de colo de útero



Março Amarelo: Mês de conscientização da endometriose



Março Azul Marinho: Mês de prevenção ao câncer colorretal

Entrega de Uniformes e Material Escolar – EMEB Prefeito José Carlos de Arruda



A Prefeitura de Rio Grande da Serra, por meio da Secretaria de Educação e Cultura realizou hoje (12/03), a Entrega de Uniformes e Material escolar para os alunos da EMEB Prefeito José Carlos de Arruda, a entrega contou com a presença de pais e responsáveis.



A Entrega de Uniformes e Material escolar para os alunos da Rede Municipal de Ensino será realizada em todas as EMEB’s do Município até o término desta semana!

Entrega de Uniformes e Material Escolar – EMEB Vereador José Olímpio da Silva



A Prefeitura de Rio Grande da Serra, por meio da Secretaria de Educação e Cultura também realizou hoje (12/03), a Entrega de Uniformes e Material escolar para os alunos da EMEB Vereador José Olímpio da Silva, a entrega contou com a presença de pais e responsáveis.



Conselho Municipal de Saúde

A Prefeitura de Rio Grande da Serra, por meio da Secretaria de Saúde e Conselho Municipal de Saúde, convida todos a participar da Solenidade de Posse dos Conselheiros Municipais de Saúde eleitos para o biênio 2024/2025. Solenidade acontecerá no próximo dia 28 de março às 17h30 no Salão Nobre do Fundo Social de Solidariedade, localizado na Rua do Progresso, 700 – Jardim Progresso – RGS.

Todos contra a Dengue

Ajude a combater os criadouros do mosquito transmissor

Acompanhe no post, as principais ações que devemos ter para evitar a proliferação do mosquito.

Qualificação Social e Profissional (PMQ-UFABC)

Prefeitura de Rio Grande da Serra, por meio da Secretaria de Educação e Cultura, anuncia a adesão do PROGRAMA MANUEL QUERINO DE QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL (PMQ-UFABC), que é fruto de uma parceria do Ministério do Trabalho e Emprego e UFABC que consiste na qualificação social e profissional de adolescentes e jovens de 16 a 29 anos da região do Grande ABC.



Serão ofertadas ao todo 125 vagas que serão distribuídas entre os seguintes cursos: Condutor de Turismo em Espaço Cultural (25 vagas), Eletricista de Sistema de Energias Renováveis (50 vagas), Assistente de Produção Cultural (50 vagas), todas no período noturno. As atividades integrantes do Programa, acontecerão na EMEB Professora Rachel Silveira Monteiro, que fica localizada na Rua José Maria de Figueiredo nº 435 – Centro.



Os alunos selecionados para participar do PMQ-UFABC, receberão uma bolsa de ensino no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) mensais, condicionado ao desempenho e assiduidade nas atividades.



O período de Inscrição será de 11/03/2024 a 15/03/2024, para se inscrever no processo seletivo, o (a) candidato (a) deverá acessar o formulário eletrônico de inscrição do Curso, disponível no site: https://netel.ufabc.edu.br/…/netel-ufabc-projeto-n , responder ao questionário e anexar as cópias digitais dos documentos em PDF

