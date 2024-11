Entrega de Kits para a corrida “Asas para Isabela” acontece no próximo dia 23

A retirada dos kits de participação da corrida beneficente “Asas para Isabela” será realizada no próximo sábado (23), no Complexo Ayrton Senna, localizado na Avenida Valdírio Prisco, 193, Centro, Ribeirão Pires. Os participantes inscritos e seus representantes autorizados poderão retirar os kits das 10h às 16h. Para efetuar a retirada, é obrigatório apresentar documento com foto (original, cópia ou foto) e doar 1 kg de alimento não perecível. A doação faz parte da iniciativa solidária e será direcionada a instituições sociais.

A organização do evento reforça que a entrega dos kits é essencial para a participação na corrida, que visa proporcionar uma experiência segura para todos os corredores. Os kits incluem um número de peito, camiseta do evento e outros itens essenciais para a prova. No caso de retirada por terceiros, é necessário apresentar os documentos do participante e do representante, acompanhados da doação de 1 kg de alimento.

Para conveniência dos participantes, haverá vale-alimentos à venda no local. Esta medida visa facilitar a contribuição para aqueles que, por algum motivo, não puderem trazer o alimento não-perecível. A organização lembra que toda a arrecadação será destinada a projetos sociais que apoiam famílias em situação de vulnerabilidade.

A “Corrida Asas para Isabela” visa arrecadar fundos para o tratamento Cuevas Medek Exercises, realizado no Chile com o especialista Ramon Cuevas. O tratamento é essencial para o desenvolvimento motor de Isabela, que celebra seus 15 anos e conquistas importantes. A corrida será realizada no domingo (24), com largada das 6h às 7h15 na tenda do Complexo Ayrton Senna. Os percursos disponíveis incluem a caminhada de 2,5 km, além das corridas de 5 km e 10 km, atendendo a diferentes níveis de preparo físico e faixas etárias.

O evento, além de promover solidariedade, trará momentos de descontração e integração entre os participantes e a comunidade. Os organizadores convidam todos a vestirem acessórios coloridos para contribuir com a alegria da ocasião e celebrarem juntos o espírito de solidariedade e colaboração. A programação inclui atrações culturais e um show musical, que começará a partir das 6h da manhã no dia da corrida.

Os organizadores aconselham que todos os inscritos confiram seus dados de inscrição e os mapas de percurso antecipadamente pelo site oficial: asasparaisabela.com.br. No dia do evento, é recomendado que os participantes cheguem com antecedência para evitar filas e garantir um aquecimento adequado antes da prova. A hidratação será fornecida em pontos estratégicos ao longo do percurso para garantir o bem-estar de todos os corredores.

Para dúvidas e mais informações, o contato pode ser feito pelo telefone (11) 99807-7722.