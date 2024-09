Entrega de kits do XIX Troféu Independência do Brasil acontece nesta sexta, 6

As entregas dos kits aos atletas que participarão do XIX Troféu Independência do Brasil que acontece neste sábado, 7 de setembro, será apenas na sexta-feira, 6, das 9h às 20h, no Parque Independência, localizado no Bairro do Ipiranga em São Paulo (SP).

A prova terá distâncias de 5K para Corrida e Caminhada e 10K para Corrida e Corrida Especial e será a partir das 6h30, também no Parque Independência.

A organização ressalta que não haverá entrega do kit no dia da prova, sendo que:

Inscritos na Corrida Especial, Participantes com 60 ou mais – só poderão retirar o kit participação pessoalmente, onde deverão apresentar as comprovações exigidas e o comprovante de pagamento na retirada do Kit Participação;

Público Geral: Documento de identificação e comprovante de pagamento;

Elite (Somente Corrida 10K): Documento de Identificação, Comprovante de pagamento e comprovação do tempo para a Corrida 10K (Tempo a ser comprovado em10 Km: Masculino = Menor ou igual a 32’59” e Feminino = Menor ou igual a 37’59);

Corrida Especial: Documento de Identificação e comprovação da sua condição de PcD (Pessoa com deficiência);

Para a retirada por terceiros, exceto atletas 60 anos ou mais, pode ser feita mediante a apresentação da autorização https://www.trofeuindependenciabrasil.com.br/autoriza.pdf

Serviço:

Retirada do Kit Participação

Data: 06/09/2024 (Sexta-Feira)

Horário: Das 9h às 20h

Local: Parque da Independência

Endereço: Av. Nazaré s/n – Ipiranga (Local do Evento)

XIX Troféu Independência do Brasil

Data: 07/09/2024 (sábado)

Horário: 6h30

Local: Parque Independência

Endereço: Av. Nazaré, s/n – Ipiranga, São Paulo – SP, 04263-200